Panichelli volvió a convertir en Racing de Estrasburgo y sueña con el Mundial

El argentino anotó para Racing de Estrasburgo ante Rijeka por la Conference League.

Joaquín Panichelli está atravesando una temporada de ensueño y se ilusiona con meterse en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con la Selección Argentina. Este jueves volvió a extender su buen momento y anotó un gol para Racing de Estrasburgo ante Rijeka.



Cuando se jugaba un minuto de la ida de los octavos de final de la UEFA Conference League, el delantero de 23 años surgido de las inferiores de River recibió un buen pase dentro del área de Sebastian Nanasi con un gran control orientado y definió con la cara externa al palo más lejano de Martin Zlomislic para abrir el marcador.

¡¡¡GOL TEMPRANERO EN CROACIA!!! Joaquín Panichelli recibió y anotó el 1-0 de Estrasburgo ante Rijeka a los 2' de juego.



Luego, Martial Godo amplió la ventaja en la segunda mitad y Ante Majstorovic descontó para el conjunto croata. El próximo jueves a las 17 jugarán el duelo de vuelta en Estrasburgo.

El delantero argentino llegó a Racing de Estrasburgo esta temporada luego de un gran rendimiento en Mirandés y comenzó a pagar con goles. En total acumula 36 partidos entre Ligue 1, Conference League, y Copa de Francia, entre los que anotó 18 tantos y entregó cuatro asistencias.

El oriundo de Córdoba es actualmente el segundo máximo artillero de la liga francesa y su rendimiento le valió una convocatoria por parte de Lionel Scaloni a la Selección Argentina y hasta tuvo su debut en el triunfo ante Angola.

En la actualidad corre con ventaja por sobre José López para ser una variante en el ataque para el Mundial.