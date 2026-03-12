Los tres jugadores que se pierden el debut de Coudet: cuándo podrían volver

A horas de su debut oficial, Eduardo Coudet también mira de reojo la enfermería de River. El nuevo entrenador sabe que el plantel todavía tiene varias bajas importantes pero también que a fines de marzo podrían tenerlos de alta, con la esperanza de que estén a disposición rápidamente. Se trata de Franco Armani, Germán Pezzella y Maximiliano Meza.

En su llegada al club, el Chacho se encontró con un panorama condicionado por las lesiones. De hecho, para su debut ante Huracán –y por algunos partidos más- no podrá contar con ninguno de esos nombres, tres piezas de jerarquía que siguen atravesando distintos procesos de recuperación física.

Armani, con tratamiento especial para volver en River

El caso más inmediato es el del arquero campeón del mundo. Armani apenas disputó 45 minutos en lo que va del año y arrastra problemas físicos desde la pretemporada: primero un desgarro en el gemelo izquierdo y luego una inflamación en el tendón de Aquiles de la misma pierna.

Para dejar atrás definitivamente las molestias, el arquero inició un tratamiento especial de fortalecimiento en la zona de la pantorrilla, que lo mantendrá fuera de las canchas alrededor de dos semanas más.

Mientras tanto, el juvenil Santiago Beltrán seguirá ocupando el arco del equipo. La idea del cuerpo médico es que el histórico capitán regrese hacia finales de marzo, una vez que logre completar sin dolor ese proceso de recuperación.

Pezzella, en la recta final de la rehabilitación

Otro de los regresos que espera el cuerpo técnico es el de Pezzella, quien atraviesa la etapa final de su recuperación tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en agosto del año pasado. El defensor ya volvió a realizar trabajos en campo y el objetivo es que obtenga el alta médica en los próximos días.

De todos modos, el regreso pleno a la competencia llegaría un poco más adelante. En River apuntan a que el zaguero, que el 19 de marzo cumplirá siete meses desde su operación, alcance el alta futbolística definitiva cerca del inicio de la Copa Sudamericana, programada para principios de abril.

Meza, un regreso que se hace esperar en River

El caso más largo es el de Meza, quien fue operado por una tendinitis rotuliana. El mediocampista todavía no intensificó las cargas en el campo, aunque el plan del cuerpo médico es que en aproximadamente dos semanas empiece a aumentar la exigencia de los trabajos para encarar la etapa final de la recuperación.

La expectativa en Núñez es que el volante pueda recibir el alta médica durante el cierre de marzo y luego sumar ritmo progresivamente.