El prometedor proyecto deportivo que motivó el regreso del neuquino Benvenuti al TN Apat

«Es una de las categorías más fuertes del país». Con esas palabras anunció días el neuquino Juan Cruz Benvenuti su vuelta a la siempre atractiva Clase 3 del TN Apat, cuyo quinto compromiso del año se disputará el fin de semana venidero en el Roberto Mouras de La Plata.

Tras una auspiciosa prueba la semana pasada en el mismísimo trazado platense, Benvenuti habló en conferencia de prensa sobre el atractivo desafío deportivo que le espera: conducir un VW Vento de nueva generación (GLI).

El vehículo, utilizado hasta competencias pasadas por el misionero Carlos Okulovich (se retiró la actividad), será alistado y atendido por el Salvita Racing, la estructura del Canning Motorsport, cuya principal figura es el arrecifeño Agustín Canapino.

Foto: MundoSport. El flamante VW Vento será atendido por el Canning Motorsport.

“Trabajé nuevamente en la adaptación a las sensaciones que genera un auto de tracción delantera, porque en los últimos años corrí únicamente con autos de tracción trasera. La semana que viene haremos otra prueba, aprovechando que en esta ocasión tengo la posibilidad de probar en el Autódromo Roberto Mouras dado que correré por primera vez en el año”, expresó el neuquino al sitio oficial de APAT.

«Estoy muy feliz por regresar al TN. Seguí la categoría en estos años y me motiva el gran nivel de pilotos que tiene. No dudo en afirmar que hoy es una de las categorías más fuertes del automovilismo argentino, por lo cual este proyecto lo enfrento con la seriedad y profesionalismo que requiere esta situación, y esta enorme responsabilidad de competir con un buen auto y un equipo de primer nivel”, recalcó.

Benvenuti, también piloto del Canning en Turismo Carretera, corrió en seis ocasiones como titular en el año 2022, en aquel momento a bordo de un Kia Cerato atendido por Alifraco Sport, mientras que en el Campeonato 2024 participó como piloto invitado de Leonel Pernía en una competencia, a bordo de un Ford Focus.