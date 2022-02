El Puma Martínez se consagró campeón en Las Vegas

» Voy a ayudar a mi mamá para que pueda comprarse la casa. Les agradezco a todos por darme esta oportunidad de pelear en Las Vegas, A la gente que me apoyó, que sin ella no lo podría haber logrado. A mi novia, que me cocinó y me cuidó, a mi hija Alma, a todo el equipo y a la gente de Formosa. Los amo con todo mi corazón”.

El Puma Martínez no se olvidó en medio del festejo de saludar a los que lo bancaron para lograr el título.