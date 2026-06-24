El recuerdo de la F1 para Juan Manuel Fangio en el día del piloto: «Lo hizo todo con estilo»

El quíntuple se llamó a silencio en 1995, a los 84 años.

Entre las tantas celebraciones ya conocidas y destacadas, el 24 de junio recuerda al probablemente más grande piloto que haya existido en la historia de la Fórmula 1: nada menos que el argentino Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón del mundo.

En su honor, hoy en nuestro país se conmemora el Día del Piloto; festejo instaurado en 2007 a la memoria del querido y recordado Chueco, nacido en Balcarce un día como hoy pero de 1911.

Fangio llegó a Europa en 1949, a través de un proyecto deportivo del ACA, y rápidamente se destacó ganando las competencias más importantes ante los pilotos europeos del momento. Eso le valió, un año después, la contratación de Alfa Romeo y el comienzo de la historia grande.

Campeón en 1951 (Alfa Romeo), 1954 (Mercedes), 1955 (Mercedes), 1956 (Lancia-Ferrari) y 1957 (Maserati), Fangio marcó un hito en la historia de la F1 y dejó un legado imborrable, siendo constante fuente de inspiración entre fanáticos y aficionados tuercas.

«Fangio lo hizo todo con estilo, elegancia, nobleza y un sentido del honor nunca antes ni después visto», destaca la F1 en su especial posteo en Instagram recordando al argentino, retirado de la práctica profesional en 1958.