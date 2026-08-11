Maluma, Ricardo Montaner y J Balvin: famosos se expresaron sobre el terremoto en Colombia

Celebridades y famosos alrededor del mundo se expresaron sobre el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia, que dejó al menos un saldo de 111 muertos y afectó varios departamentos del país.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio a conocer la cifra oficial de víctimas y daños, que incluye 87 heridos y 1.575 viviendas afectadas.

A raíz del dolor del pueblo colombiano, múltiples figuras colombianas se solidarizaron con los afectados.

J Balvin

El artista colombiano manifestó su tristeza por la situación que está atravesando el país desde primeras horas de esta mañana: «Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia, fuerza para toda su gente y familia que están afectadas. Vamos a movernos de una pa’ ayudar la situación».

Shakira

La estrella colombiana expresó su profundo dolor por su país: «Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros».

«Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible«, escribió.

Maluma

El cantante colombiano compartió unas palabras para los afectados y pidió unión en este difícil momento: «Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar. Más adelante subiremos formas de ayuda para las personas más necesitadas«.

«VAMOS COLOMBIA. Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión», agregó.

Camilo

El músico lamentó la noticia con mucho dolor: «Sé que pasó hace muy pronto, y que todavía no sabemos la magnitud de las pérdidas a causa del terremoto que acabó de pasar en mi país. Tengo un hueco en la panza después de colgar el teléfono con amigos que me contaron cómo lo vivieron. Qué susto y qué dolor«.

«Estamos pendientes de saber muy pronto cuáles son las mejores maneras de ayudar para poder sumarnos.

Estoy pendiente de mi DM por si tienen info y llamados a la acción! Los amo», sumó.

Ricardo Montaner

El cantautor compartió una oración pública dirigida al pueblo colombiano: «Nuestra oración y pensamientos, puestos en #Colombia…».

Sebastián Yatra

El cantante también dedicó unas dulces palabras: «Pensando mucho en Colombia y en todos los afectados. Estamos más juntos que nunca en estos momentos».

Marc Anthony

El artista estadounidense también manifestó su dolor: «Mi gente de Colombia. Les mando un abrazo inmenso desde la distancia. Todas mis oraciones están con los afectados por el temblor. Sepan que mi corazón está con ustedes y sus familias».