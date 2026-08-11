8 tendencias que dejó el street style en la Semana de la Moda de Copenhague

La Semana de la Moda de Copenhague volvió a demostrar por qué es el epicentro del estilo escandinavo y una guia infalible para el street style global. Las pasarelas y las calles de la capital danesa dejaron en claro que la próxima temporada estará dominada por el juego de texturas, la mezcla de opuestos y una reinterpretación fresca de los clásicos.

Estampado militar

El camuflado recupera su lugar, pero alejándose aún más del concepto de «uniforme de pies a cabeza». En Copenhague demostró que esta estética puede integrarse a looks más descontracturados para el uso diario con un giro sofisticado.

Maxi Rayas

Las rayas horizontales y verticales ganaron escala y dramatismo para convertirse en las verdaderas protagonistas del look. Ya no va más la sobriedad del estilo marinero clásico, las maxi rayas se presentaron en contrastes cromáticos potentes y proporciones exageradas.

Pañuelo atado bajo el mentón

Con un guiño nostalgico a la estética cinematográfica de los años 50 y 60, el pañuelo anudado bajo el mentón se posicionó como el accesorio estrella. Además de su funcionalidad para protegerse del viento, sumó una dosis de elegancia que acompaña de la mejor manera los maxi tapados o abrigos.

Encaje

El encaje abandonó la exclusividad de la lencería o la moda nocturna para tomar las calles en looks urbanos. Ya sea en delicadas transparencias combinadas con jeans o directamente en conjuntos, esta textura aportó equilibrio romántico y cool.

Lentejuelas

Algo similar sucedió con las lentejuelas. El brillo ya no se reserva para la noche ni para las fiestas. Las lentejuelas se lucieron a plena luz del día en faldas, tops y accesorios, combinadas con prendas básicas como remeras o buzos de algodón.

Faldas superpuestas con pantalones

Los 2000 regresaron reinventados bajo el arte del layering (superposición). Llevar faldas especialmente transparentes, de encaje o plisadas, por encima de pantalones de vestir o jeans rectos fue una de las fórmulas estilísticas más repetidas, creando siluetas atrevidas y llenas de movimiento.

Sandalias con medias

Lo que alguna vez se consideró un error de estilo es hoy una declaración de moda. Las sandalias de tiras o las denominadas «ojotas» se llevaron con medias visibles, jugando con contrastes de color y texturas para prolongar el uso del calzado abierto en días más fríos sin perder la esencia fashionista.

Flecos

Presentes en chaquetas, pañuelos y carteras, los flecos inyectaron fluidez y dramatismo a cada paso. Su presencia aportó un movimiento orgánico a las prendas.