Los Pumas confirmaron la formación para enfrentar a Sudáfrica en el Rugby Championship

Los Pumas se miden con Sudáfrica este sábado por el Rugby Championship.

Los Pumas ya arrancaron su preparación para un duelo clave ante Sudáfrica por la quinta fecha del Rugby Championship. Con dos victorias y dos caídas por lado, el combinado nacional buscará dar el golpe ante los Sprinboks este sábado 27 de septiembre desde las 12.10 y contará con transmisión de ESPN.

Para este cruce, el headcoach Felipe Contepomi dispuso tres cambios respecto al XV que venció a los Wallabies hace dos semanas en Sydney. Franco Molina ingresará por Guido Petti, Lucas Paulos por Pedro Rubiolo y Pablo Matera volverá al equipo en lugar de Juan González.

Cabe recordar que el último triunfo argentino se dio el año pasado en Santiago del Estero en un ajustado 29-28 que llevó la definición del Championship a la última fecha disputada en Nelspruit. Allí, los dirigidos por Rassie Erasmus se quedaron con la victoria por 48-7.

Los antecedentes de Los Pumas ante Sudáfrica

Este partido será la cuarta visita de Los Pumas a Durban para medirse con los Springboks. Hasta el momento, el combinado nacional cosechó una victoria y dos caídas en dicha ciudad.

El único triunfo se dio justamente en el primer cruce en 20215. En aquel encuentro, la selección argentina de rugby se impuso por 37-25 y significó, además, la primera victoria en la historia para Los Pumas ante Sudáfrica.

Los otros cruces en esa ciudad fueron para Sudáfrica, que se impuso en 2018 y 2022, por 34-21 y 38-21, respectivamente.

La formación de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica por el Rugby Championship

1. VIVAS, Mayco (35 caps)

2. MONTOYA, Julián (112 caps) (Capitán)

3. SCLAVI, Joel (31 caps)

4. MOLINA, Franco (16 caps)

5. PAULOS, Lucas (17 caps)

6. MATERA, Pablo (116 caps) (Vicecapitán)

7. KREMER, Marcos (77 caps)

8. OVIEDO, Joaquín (17 caps)

9. GARCÍA, Gonzalo (15 caps)

10. CARRERAS, Santiago (59 caps)

11. CARRERAS, Mateo (30 caps)

12. CHOCOBARES, Santiago (31 caps)

13. CINTI, Lucio (38 caps)

14. ISGRÓ, Rodrigo (11 caps)

15. MALLÍA, Juan Cruz (46 caps) (Vicecapitán)

Finishers

16. RUIZ, Ignacio (22 caps)

17. WENGER, Boris (2 caps)

18. CORIA MARCHETTI, Francisco (5 caps)

19. PETTI, Guido (93 caps)

20. RUBIOLO, Pedro (27 caps)

21. GONZÁLEZ, Juan (46 caps)

22. BENÍTEZ CRUZ, Simón (5 caps)

23. ALBORNOZ, Tomás (19 caps)