El PreFederal de básquet y una fecha clave de viernes, desde Plaza Huincul a Regina

El líder Centro Español (6 puntos) y uno de los escoltas, Pacífico (5), protagonizarán este viernes el partido que más promete en la cuarta fecha del torneo PreFederal de básquet.

La jornada que tendría actividad en cuatro ciudades diferentes, se completará con Atlético Regina (3) vs. Del Progreso (5), Pérfora (4) vs. Deportivo Roca (4) e Independiente (5) vs. Biguá (4). Todos se pondrán en marcha a las 21:30.

Los primeros tres capítulos ya entregaron señales, el Torito picó en punta y demostró credenciales y por eso se jugará una parada muy brava ante el Decano, que perdió el clásico en el Ruca Che, pero demostró que está entero porque no le dio chances a Pérfora.

Precisamente, el Verde está obligado a recuperarse ante Deportivo Roca, en un duelo de necesitados. Marchan con registro negativo (1-2) y otra caída les complicará el panorama en la primera rueda de la competencia.

Sin embargo el que más busca la victoria es Regina, el único que todavía no ganó en el torneo y aguardará por un agrandado Del Progreso, que viene de ganar el derby roquense y de sorprender a Biguá como visitante.

El equipo de la costa irá por la recuperación ante Independiente, en La Caldera. El Rojo está en la zona alta, también llega embalado (clásico y Roca afuera) y por eso asoma como favorito.

Victoria de los Magos y cuarta jornada a la vista

Unión Alem Progresista consiguió su primer triunfo en el PreFederal del Ascenso 2025. Fue por 80 a 74 sobre Cipolletti, con buenas producciones de Ignacio Gómez (22), Augusto Escalante (19) y Carlos Lanzoni (18 más 13 rebotes); mientras que Juan Andreotti (22) y Santino Trobbiani (17 más 13) sobresalieron en el Albinegro.

Con ese resultado se cerró la tercera fecha del certamen y la cuarta arranca este viernes con Cinco Saltos (3) vs. Club Plottier (6). Los otros dos van el sábado: Vista Alegre (3) vs. Unión (3) y Petrolero (3) vs. Centenario (6), todos a partir de las 21.