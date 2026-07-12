El regreso de McGregor terminó de la peor manera: «El mayor fraude en la historia de la UFC»

(AP). El momento en que el irlandés intenta la patada voladora y se lesiona su rodilla.

Los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas esperaban su regreso con ansias. El evento prometía ser una de las noches más especiales del año para el UFC, con una de sus máximas estrellas nuevamente en el centro de acción. Pero la velada, lejos de lo imaginado, resultó ser totalmente decepcionante.

La tan esperada vuelta de Conor McGregor al octágono no pudo ser peor: el irlandés sufrió una lesión a los segundos de iniciarse el combate ante el estadounidense Max Holloway y de inmediato le pidió al árbitro que detuviera el combate, lo que desató la furia de los fanáticos presentes en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Para la prensa especializada, el suceso se trató del «mayor fraude en la historia de la UFC”, algo que quedó de manifiesto ante la ola de abucheos e insultos de la afición.

Apenas empezado el primer asalto, «The Notorious», de 38 años, lanzó una combinación de patadas voladoras sin éxito, que visiblemente causaron dolor y molestia física; situación que el norteamericano intentó aprovechar para acorralar al irlandés en el suelo.

Así termina la noche para el rey del show 😱



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Instantes después, McGregor se levantó como pudo y le exigió al juez que detuviera el combate, dejando atónitos a propios y extraños.

En las redes sociales, la decepción se transformó rápidamente en indignación, apuntando contra el estado físico en el que el peleador se presentó al evento y cuestionando si realmente estaba en condiciones de competir en el alto rendimiento.

“Se me fundió el motor. Estoy destruido. No tenía ninguna lesión antes de la pelea. Estaba lanzando patadas, plantando y saltando, durante toda la pretemporada y también detrás del escenario antes de la pelea. Esto salió de la nada. Estoy más que deprimido aquí. Solo puedo describirlo como el infierno”, dijo poco después en X McGregor, tras reaparecer después de cinco años de ausencia.

«Estaba tan listo y tan preparado para esta pelea que no puedo creer lo que ha pasado. El comentario de que estaba desconcentrado mientras entraba a la pelea es una tontería. Estaba calmado, listo y confiado. Estoy en shock por lo que ha sucedido. El diablo me está mirando literalmente a la cara justo aquí delante de mí. No voy a involucrarme. Estaré en la iglesia mañana. Superaré esto. No me dejaré desanimar. Regresaré», afirmó.