Fauna Silvestre de Río Negro tiene nuevo subsecretario: los cambios que anticipó para el área

Este lunes asumió el médico veterinario Iván López como nuevo subsecretario de Fauna Silvestre de Río Negro, en reemplazo de Roberto Espósito.

La nueva autoridad del organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, adelantó que una de las primeras medidas de su gestión será avanzar en la reglamentación de la Ley 5796.

Especies autóctonas y reorganización de agentes de conservación

López señaló que el objetivo es asegurar el cumplimiento de la Ley Provincial de Gestión Integral de la Fauna Silvestre que se encuentra en vigencia desde 2025, priorizando la protección de las especies autóctonas y sus hábitats naturales y/o áreas protegidas.

Además, el nuevo subsecretario señalo que buscará reorganizar el funcionamiento interno del organismo, «dándole mayor dinamismo y optimizando los recursos, en especial el humano«.

En este sentido, el área cuenta actualmente con diez agentes de conservación que, de acuerdo a López, «puede incrementarse y es hacia donde apuntamos».

La Lobería, a 3 km del Cóndor . Foto: Marcelo Ochoa

En relación a las especies en estado de vulnerabilidad, López señaló que se priorizará la fauna local, «tratando de encontrar un equilibrio con las poblaciones silvestres que tienen conflictos con los sectores productivos. Toda especie no autóctona que genere problemas de distinta índole será la que más atención reciba para dar soluciones», señaló.

Mientras que en términos de la Ley 5796, que otorga a la Subsecretaría la responsabilidad de reglamentar, controlar y fiscalizar el manejo del recurso en todo el territorio provincial, el funcionario manifestó que pretende analizar la normativa para adecuarla al contexto real de forma colaborativa.

«Vamos a revisar decretos existentes para evitar conflictos de interés. También vamos a analizar la ley para ver qué se puede mejorar involucrando a todas las partes intervinientes», concluyó López.