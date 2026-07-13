Río Negro tuvo un fin de semana con alta ocupación impulsada por la nieve y las fiestas populares

El turismo de invierno volvió a mostrar un fuerte nivel de actividad en Río Negro durante el fin de semana, con una importante afluencia de visitantes en los principales destinos cordilleranos y un alto movimiento en la costa atlántica, impulsado por el inicio de las vacaciones de invierno en distintas provincias y el turismo de cercanía.

Según datos difundidos por la Secretaría de Turismo provincial, Bariloche registró una ocupación hotelera promedio cercana al 85%, favorecida por las buenas condiciones de nieve y la creciente llegada de turistas nacionales e internacionales.

Alta concurrencia en los centros de nieve

Los centros invernales concentraron miles de visitantes durante el fin de semana. El Cerro Catedral recibió una gran cantidad de esquiadores y turistas, mientras que el Cerro Perito Moreno, en El Bolsón, superó los 5.000 visitantes. En tanto, el Centro Invernal Piedras Blancas contabilizó alrededor de 3.300 personas.

Desde el Gobierno provincial señalaron además que continúa creciendo la presencia de turistas brasileños en Bariloche, un mercado que se fortalece a partir de las acciones de promoción realizadas junto a operadores y agencias de viajes.

La costa también sumó visitantes

El movimiento turístico también se hizo sentir en la costa atlántica. En Las Grutas, la ocupación hotelera se ubicó cerca del 70%, favorecida por el aniversario de San Antonio Oeste, que convocó a visitantes de distintos puntos de la región.

Los avistajes de fauna marina en el golfo San Matías fueron uno de los principales atractivos de la costa rionegrina. Gentileza.

A esto se suma el inicio de la temporada de avistaje de fauna marina. Las primeras ballenas comenzaron a arribar al Golfo San Matías y La Lobería continúa ofreciendo la posibilidad de observar su colonia permanente de lobos marinos de un pelo, dos propuestas que amplían la oferta turística invernal de la costa rionegrina.

Fiestas populares que impulsan el turismo

Las celebraciones locales también contribuyeron al movimiento turístico del fin de semana. En Valcheta se realizó una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Matra, en el marco del aniversario de la localidad, con actividades culturales, gastronómicas y tradicionales que convocaron a vecinos y visitantes y generaron movimiento económico para la comunidad.

En el marco del 40° aniversario de la Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías, Valcheta fue sede de la sexta edición de la Carrera de la Matra, una de las propuestas deportivas más convocantes de la región, que reunió a corredores y visitantes durante el fin de semana.

Desde la Secretaría de Turismo destacaron que la combinación de nieve, naturaleza, costa y fiestas populares sigue consolidando a Río Negro como uno de los destinos más elegidos durante las escapadas y las vacaciones de invierno, con una oferta distribuida en distintos puntos de la provincia.