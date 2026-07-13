Nación audita la emisión de carnet de conducir en Neuquén por licencias truchas

La Agencia Nacional Vial audita las oficinas Neuquén donde se expiden licencias de conducir (foto archivo)

El Centro Emisor de Licencias (CEL) de la municipalidad de Neuquén está bajo auditoría nacional “para relevar información, verificar los procedimientos administrativos y reunir elementos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos”, se informó desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial.



El organismo comunicó que requirió a las autoridades locales, la copia de la denuncia penal , información sobre la posible pérdida, sustracción o eventual vinculación con la causa de equipamiento provisto por el organismo.

También sobre la suerte de personal involucrado en las irregularidades detectadas hace un año.

“Estamos a total disposición de la auditoría en curso porque nos interesa que toda la situación sea transparente. La denuncia la impulsamos nosotros, acercamos todo el marco probatorio”, dijo el director general de licencias de conducir, Lucas Padín.



El funcionario dijo que entregaron a la fiscalía unas siete licencias, logradas en operativos de tránsito. Uno de los carnets, fue secuestrado a un camionero que una semana antes había protagonizado un escándalo en la oficina de Neuquén porque no reunía las condiciones para la renovación, recordó Padín.



La ANSV “se encuentra colaborando activamente con las autoridades locales y la Justicia para contribuir al esclarecimiento del caso”, se informó desde el organismo nacional.



Padín aseguró que los municipales de Neuquén involucrados en presuntas irregularidades, están de licencia. Agregó que no tenían acceso al sistema del registro nacional y que la suplantación se habría maniobrado con plásticos apócrifos. “No están en el sistema nacional ni como renovaciones ni como licencias habilitadas”, dijo Padín.

Destacó la colaboración con la ANSV e indicó que se ofreció la colaboración en cada uno de los procesos. Ya hubo antes otras auditorías”, dijo.

Circular con una licencia trucha es un delito

«Circular con una licencia de conducir apócrifa o adulterada no es una infracción menor: es un delito. Quienes son detectados con este tipo de documentos falsos se exponen a una causa penal por uso de documento público falso, multas económicas elevadas y la retención inmediata del vehículo», se recordó en el comunicado de la ANSV.