Un mural móvil para que el rostro de Luciana Muñoz recorra Neuquén a dos años de su desaparición

«La extrañamos mucho, extrañamos escuchar su voz. Nos hace falta su presencia en el hogar», comentó Lila Aguerre a Diario RÍO NEGRO. El vacío que dejó Luciana Muñoz, desaparecida hace dos años en el oeste de Neuquén, se ha transformado en una búsqueda incansable que hoy encuentra en el arte una nueva forma de expresión, denuncia y resguardo.

Para este segundo aniversario, la artista Verónica Torosa presentará un mural móvil durante las actividades en el Monumento a San Martín, hoy a las 16, previo a la marcha. El proyecto surgió de la necesidad de Lila de visibilizar el rostro de su hija en espacios públicos.

«Lila hace rato me venía proponiendo pintar una esquina, una pared, pero mi propuesta fue hacerlo ahora para los dos años en una placa y que sea móvil», señaló Verónica. El objetivo es que la obra no sea solo un homenaje, sino una herramienta de lucha que pueda trasladarse.

La idea final es que el mural encuentre su lugar definitivo el próximo 8 de agosto, día del cumpleaños de Luciana. «Eso es algo que lo va a manejar Lila», remarcó la artista.

El arte como herramienta de denuncia, a dos años de la desaparición de Luciana en Neuquén

El proceso de creación fue un trabajo conjunto entre la madre y la artista. «Lila fue la que decidió qué foto quería que yo dibuje, siempre consultando y mandándome propuestas», relata Torosa. El resultado es una pieza que, en esta primera etapa, carga con una fuerte consigna política.

La artista explicó que la decisión de incluir una frase de denuncia responde a la falta de respuestas institucionales. «Le pusimos una frase política porque lo que buscamos es esa respuesta que no se tuvo nunca desde el Gobierno, desde la Justicia y desde la Policía del barrio, donde se radicaron las primeras denuncias», enfatizó Verónica.

El mural es una obra abierta. Verónica comentó que existe una propuesta de Lila para añadir, más adelante, un componente más emocional, con frases que nazcan desde su lugar de madre.

Tortosa viene acompañando diferentes causas sociales en Neuquén, entre ellas el reclamo por el transfemicidio de Azul Semeñenko, para quien también pintó un mural móvil. «Como artista, acompaño esta lucha porque en Neuquén hacen oídos sordos tanto desde el Gobierno como desde la Justicia», sentenció.

La presentación de este mural móvil será uno de los momentos centrales de la jornada de este 13 de julio. En el Monumento a San Martín, entre radios abiertas y el ruido de una sociedad que no olvida, el rostro de Luciana volverá a mirar a los neuquinos. A las 17 está prevista la marcha a Casa de Gobierno.