Desmayó a golpes a su expareja, se escapó de una comisaría de Río Negro y le dictaron prisión preventiva

El Ministerio Público Fiscal de Roca formuló cargos contra un hombre acusado de ingresar por la fuerza a la vivienda de su expareja, golpearla brutalmente en el rostro hasta dejarla inconsciente y, posteriormente, protagonizar una fuga de una dependencia policial del Valle Medio. Ante la gravedad de los hechos, la Justicia dictó la prisión preventiva efectiva del sospechoso por los latentes riesgos de entorpecimiento y de evasión.

La fiscal de turno Natalia Pascual imputó formalmente al acusado por los delitos de violación de domicilio, lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, todo ello en concurso real con hurto.

El primer hecho criminal se desencadenó el viernes pasado cuando el agresor evadió la custodia policial apostada en la propiedad de la víctima, entró por la fuerza al inmueble y le propinó múltiples golpes en la cabeza.

Debate por la instancia privada y tratados internacionales

Durante la audiencia de formulación, el defensor particular Oscar Pineda rechazó de plano la acusación pública, bajo el argumento técnico de que la damnificada no había radicado una denuncia penal formal. La defensa alegó que, al tratarse de un presunto delito de instancia privada, la acción penal no debía avanzar.

Sin embargo, la fiscal Pascual rebatió esta postura y fundamentó que los tratados internacionales de rango constitucional obligan de manera taxativa al Estado a actuar de oficio en escenarios de violencia de género, protegiendo a las víctimas de forma directa e inmediata, independientemente de formalismos administrativos.

Destrozos en la celda y captura

El segundo hecho endilgado ocurrió el domingo por la tarde en el edificio de la Comisaría de Lamarque, donde el sujeto permanecía alojado en carácter de detenido. Según la fiscalía, el hombre pateó con violencia los barrotes de su calabozo hasta romper los sistemas de seguridad, «se apoderó del candado y escapó del edificio», aunque el personal de guardia logró recapturarlo a las pocas cuadras con el elemento en su poder.

Para sustentar la acusación, el Ministerio Público Fiscal expuso informes médicos, testimonios policiales y la entrevista de la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi). El juez de Garantías Julio José Martínez Vivot convalidó los cargos, rechazó los planteos de la defensa y habilitó la pesquisa por cuatro meses, ordenando que el agresor continúe detenido hasta septiembre.