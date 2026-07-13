Invierno en la Patagonia: 5 cuidados esenciales para tu auto ante el frío extremo

La llegada del frío extremo a la Patagonia no solo desafía la destreza de los conductores en las rutas, sino que pone a prueba la resistencia mecánica de los vehículos. Cuando los termómetros marcan por debajo del cero, el rendimiento general del parque automotor desciende de forma notable, aumentando el riesgo de fallas repentinas, problemas de arranque y accidentes por pérdida de adherencia.

Para evitar gastos imprevistos y garantizar viajes seguros hacia destinos como la cordillera o los valles, la prevención es la única herramienta efectiva. Especialistas en gestión de flotas y seguridad vial detallan las cinco acciones de mantenimiento preventivo indispensables, para afrontar la temporada invernal.

Batería y motor: cómo proteger el arranque del auto en invierno

El sistema eléctrico es el primer afectado por las heladas. Cuando la temperatura desciende de los 0°C, las baterías pueden perder hasta un 30% de su capacidad operativa de arranque.

El cuidado del auto en invierno requiere revisar el estado de carga actual de este componente; si la batería supera los tres años de antigüedad o el vehículo demora en encender durante las mañanas frías, las fuentes oficiales de mantenimiento recomiendan su reemplazo inmediato para evitar quedar varados bajo la nieve.

Líquido anticongelante: el escudo del auto frente a la nieve y el hielo

El congelamiento del motor es uno de los daños más costosos que puede sufrir un vehículo. Para evitarlo, es obligatorio revisar los niveles del circuito de refrigeración y asegurar una proporción exacta: 50% de líquido anticongelante y 50% de agua destilada.

Esta mezcla, junto con la revisión de posibles fugas en las mangueras, es vital para mantener la temperatura óptima de trabajo del bloque motor de tu auto en invierno, sin importar si el vehículo está en marcha o estacionado a la intemperie.

Neumáticos en la nieve: presión y tracción para tu auto en invierno

La física determina que la presión del aire dentro de las cubiertas desciende, a medida que baja la temperatura ambiente. Circular con neumáticos desinflados compromete severamente el rendimiento, el consumo de combustible y la tracción.

Las normativas de seguridad vial indican que la presión debe ajustarse según el manual del fabricante. Además, para transitar por zonas de nieve o hielo negro, es crucial contar con neumáticos de invierno o portar cadenas homologadas para asegurar la adherencia y evitar derrapes.

Visibilidad y escobillas: claves para manejar el auto bajo la nieve

Durante temporales, la lluvia, la niebla o la precipitación de nieve reducen la visibilidad al mínimo, y un error frecuente al preparar el auto en invierno es olvidar el sistema de limpiaparabrisas. Las escobillas de goma se resecan y endurecen con el frío; si dejan marcas o hacen ruido, deben ser sustituidas.

Asimismo, el depósito del lavaparabrisas debe completarse con un líquido específico para bajas temperaturas (con propiedades anticongelantes) que evite que el agua se cristalice sobre el cristal en pleno viaje.

Kit de emergencia: qué llevar en tu auto en el invierno patagónico

Incluso con el mejor mantenimiento, los imprevistos en ruta ocurren, y la nieve puede bloquear caminos durante horas. Por precaución, los organismos de protección civil recomiendan llevar siempre a bordo un kit de emergencia invernal.

Este bolso básico de asistencia para tu auto en invierno debe incluir: mantas térmicas, cables de arranque, una linterna con pilas de repuesto, una pala pequeña, un rascador de hielo para los vidrios, agua, alimentos no perecederos y un cargador portátil para garantizar la comunicación mediante el teléfono celular.