Crimen del taxista en Allen: el juez rechazó la imputación contra el sospechoso y ordenó su libertad

El juez no convalidó la acusación y el hombre que llegó como sospechoso del crimen recuperó la libertad. Foto Juan Thomes.

El juez de Garantías de la Segunda Circunscripción Judicial resolvió no admitir la formulación de cargos solicitada por el Ministerio Público Fiscal contra un joven de 25 años, quien había sido aprehendido como sospechoso del homicidio del taxista Ricardo Martín en Allen. Haciendo lugar a los cuestionamientos técnicos de la Defensa Pública, el magistrado consideró que los indicios presentados no logran demostrar, en esta instancia, una vinculación directa con el crimen.

Durante la audiencia penal celebrada este lunes en la Ciudad Judicial de Roca, el equipo del Ministerio Público Fiscal -integrado por la fiscal de turno Verónica Villarruel, la adjunta Laura Troneli y la fiscal jefe Graciela Echegaray- requirió formalmente la imputación del sospechoso bajo la calificación legal de homicidio en ocasión de robo en carácter de coautor. La fiscalía pretendía establecer de manera provisoria la culpabilidad del procesado en base a un derrotero de evidencias de corte indiciario reunidas tras el arresto.

La hipótesis fiscal y los signos de la autopsia

De acuerdo con la hipótesis expuesta por la parte acusadora, el hecho de sangre se desencadenó entre el 8 y el 10 de julio en el domicilio particular de la víctima, situado en la intersección de las calles Neuquén y Aristóbulo del Valle, en Allen.

La hipótesis fiscal sostenía que el imputado ingresó a la propiedad sin ejercer violencia en los accesos, acompañado por una mujer que mantenía un lazo previo con el chofer. Según señalaron, el objetivo inicial de los presuntos autores consistía en la sustracción de un teléfono celular, una billetera y los llaveros de dos automóviles propiedad del jubilado.

Una vez en el interior de la finca, los asaltantes agredieron con extrema brutalidad a Martín. Al respecto, las fiscales ventilaron que el informe preliminar del examen de autopsia determinó de manera científica que el cuerpo del taxista «presentaba signos de estrangulamiento» y especificó que el fallecimiento se debió a múltiples traumatismos en la cabeza. El cadáver fue localizado por los agentes de la comisaría Sexta tras recibir un llamado de alerta de un hijo de la víctima.

El rechazo de la prueba indiciaria y la liberación

Como base probatoria, las funcionarias judiciales exhibieron filmaciones de cámaras de monitoreo que registraron al sospechoso y a la mujer caminando hacia la zona geográfica del crimen a la 1:30 de la madrugada, retornando cuarenta minutos después.

También invocaron el hallazgo de prendas de vestir con presuntos rastros hemáticos en un allanamiento en Fernández Oro y testimonios de vecinos que describían relaciones conflictivas entre el taxista y la sospechosa. Sin embargo, el defensor oficial Juan Pablo Chirinos contrarrestó los planteos argumentando que los videos de seguridad sólo acreditan la presencia de su defendido en la vía pública, pero no lo ligan directamente al asesinato.

Tras sopesar los alegatos contrapuestos, el juez de Garantías Julio José Martínez Vivot determinó que los elementos arrastrados al legajo penal resultan insuficientes en esta etapa embrionaria para sostener la imputación. Por tal motivo, dictaminó que el detenido recupere la libertad inmediata, aunque fijó de mutuo acuerdo la obligación procesal de presentarse tres veces por semana en la unidad policial más cercana a su domicilio mientras continúa la investigación del caso.