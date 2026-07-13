Condenaron al exsenador Edgardo Kueider en Paraguay tras intentar cruzar la frontera con US$ 200 mil sin declarar

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay condenó este lunes 13 de julio al ex senador argentino Edgardo Kueider a dos años de prisión en suspenso. El fallo unánime, dictado por los jueces Elsa García (presidenta), Adriana Planás y Matías Garcete Piris, también alcanzó a su exsecretaria y actual pareja, Iara Guinsel, quien recibió una pena de un año y diez meses. Al tratarse de condenas de ejecución condicional, ninguno de los dos irá a la cárcel.

La Justicia paraguaya los encontró culpables del delito de tentativa de contrabando. El caso se originó en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando la pareja intentó ingresar a territorio paraguayo desde Foz do Iguaçu a bordo de una camioneta Chevrolet Trailblazer. El vehículo, según la investigación, figura a nombre de Daniel “Gonzalito” González, señalado como presunto testaferro del exlegislador en la Argentina.

Durante el operativo en el puente de la Amistad, los agentes aduaneros realizaron un control que el Tribunal definió como “aleatorio”. Al ser consultados sobre si trasladaban divisas, la pareja no respondió. Tras detectar una mochila en el asiento trasero con US$ 211 mil, 646 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes, volvieron a preguntarles si el dinero estaba declarado, pero tampoco obtuvieron contestación.

La jueza García recordó en la lectura del fallo que Kueider y Guinsel ya habían ingresado al país en otras cinco oportunidades, por lo que conocían el mecanismo reglamentario que obliga a declarar cualquier suma que supere los US$ 10 mil.

El revés para la defensa de Kueider

Previamente, el fiscal del caso, Ysrael Villalba, había solicitado dos años y dos meses de prisión para ambos (al borde del máximo de dos años y medio previsto para este delito).

Durante el debate, la defensa postuló que el dinero no es una «mercadería» en sentido estricto, por lo que no aplicaba la figura de contrabando. Sin embargo, el Tribunal desestimó este argumento y avaló la interpretación de la Fiscalía.

“Cuando una persona física transporta dinero físico extranjero a través de una frontera, no ingresa un valor abstracto ni una simple operación financiera. Introduce físicamente billetes, es decir bienes corporales muebles, perfectamente individualizables, susceptibles de transporte, ocultamiento, aprehensión, verificación e incautación”, sostuvieron los jueces, coincidiendo con la legislación local.

Kueider, por su parte, había declarado ante los medios que la versión policial sobre el hallazgo en la mochila no correspondía con lo ocurrido y alegó que hubo confusión respecto al origen y la propiedad de los billetes, afirmando que no había irregularidades en la procedencia de los fondos.

El descargo de Edgardo Kueider: «Feroz persecución política»

Aunque por recomendación de sus abogados Kueider se abstuvo de declarar en las audiencias probatorias, sí tomó el micrófono para pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto, en una larga exposición donde insistió en una teoría de confabulación entre la política, la Justicia y los medios argentinos.

Al referirse a su pareja, expresó: “Con respecto a Iara, quiero decirles que termina siendo un daño colateral de una feroz persecución política que se inició en la Argentina, exclusivamente contra mi persona”. Y cruzó al fiscal Villalba por tratarla de funcionaria: “Iara nunca fue funcionaria pública. Trabajó cuatro meses en el Senado de la Nación. Ni antes ni después tuvo otra participación en la función. Nunca estuvo. Fue contratada”.

Kueider también criticó al fiscal por hacer “una interpretación expansiva del Código Penal” y por exigirle un pedido de perdón. “Pedir disculpas por un delito que uno no cometió no corresponde. Sí voy a decir que respeto muchísimo al pueblo y a las instituciones paraguayas”, retrucó. A pesar de calificar el accionar de la Aduana como “un error”, les agradeció por haber tenido “un trato respetuoso”.

Sobre su silencio previo, argumentó: “Es un derecho universal y constitucional abstenerse. La verdad es que me desvivía de las ganas de declarar al escuchar a los testigos. No por lo que dijeron sino por lo que no expusieron. Tenía muchas cosas que decir sobre lo sucedido esa noche (…) Mis asesores me sugirieron que no lo haga. Incluso les escribía para que les preguntaran a los testigos tal o cual cosa. Y me indicaban que no era necesario porque las declaraciones avalaban nuestra defensa”.

El exsenador, que pasó 18 meses bajo arresto domiciliario —algo que calificó como «muy doloroso» por estar privado de ver a su familia—, aprovechó para contrastar los sistemas judiciales. “El accionar que tiene la Justicia de Paraguay es envidiable. Conozco cómo funciona en la Argentina y estoy viviendo en carne propia cosas horribles que quedarán evidenciadas en poco tiempo. Te pueden tener 15 años en la parrilla, bajo el escarnio público con la prensa publicando notas todo el día y destruyendo la imagen pública. Y acá, nada que ver. Para alguien que es inocente, un juicio rápido es lo mejor que le puede pasar”, sentenció.

Antes de dejar la sala, reiteró ante la prensa: “Hemos estado siempre a derecho, sin cometer ninguna falta, ningún agravio ni a Paraguay ni a la Argentina”.

Kueider fue electo en el año 2019 por la lista del Frente de Todos de Entre Ríos. Sín embargo, se separó del bloque en el 2023 para crear Unión Federal. En su último periodo legislativo, marcó diferencias con el peronismo y acompañó la agenda del gobierno de Javier Milei, en donde se destacó su apoyo a la Ley Bases. Luego de la sanción del proyecto oficialista, se convirtió en presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales con el respaldo de La Libertad Avanza.

Luego de que se conoció su detención en Paraguay, Javier Milei compartió en sus redes sociales una foto de Kueider en la lista de precandidatos del peronismo junto al texto: “@CFKArgentina TODO TUYO…FIN”. Por su parte, la expresidenta le respondió: “Si hubiera sido mío no votaba la Ley de Bases querido Javier. Te gusta el durazno pero no te bancás la pelusa. Besis”.

A fines de diciembre del 2024, tras su detención, el peronismo presentó un proyecto de remoción de su banca que fue aprobado por el Senado. Aún así, Kueider impugnó la sesión, ya que Victoria Villarruel presidió la sesión mientras Javier Milei estaba de viaje.

Pedido de extradición a la Argentina para Edgardo Kueider

A pesar de haber cerrado este capítulo sin ir a prisión, el frente judicial de Kueider está en su punto más crítico. Recientemente, fue procesado en Paraguay por lavado de activos tras la compra de seis departamentos y cocheras en un edificio de lujo en Asunción, fondos que la Fiscalía sospecha provienen de actividades ilícitas.

En la Argentina, el escenario es aún más complejo: enfrenta dos expedientes por supuesto enriquecimiento ilícito. Uno tramita en el Juzgado de Garantías 2 de Concordia y el otro en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado.

Fue justamente la jueza Arroyo Salgado quien solicitó su extradición, la cual ya recibió el visto bueno paraguayo. Actualmente, la Corte Suprema de Justicia argentina debe definir qué juzgado continuará con el proceso. Mientras tanto, la Cámara Federal de San Isidro ya rechazó un pedido de eximición de prisión presentado por su defensa. Esto implica que, en caso de regresar al país, el exlegislador quedará detenido de inmediato.

Con información de Infobae.