Rompió la prisión domiciliaria, robó $468 mil de una panadería y le dictaron preventiva en Neuquén

Un hombre fue imputado por el Ministerio Público Fiscal tras haber robado 468 mil pesos en una panadería de la ciudad de Neuquén. Al momento de cometer el asalto a mano armada, el imputado se encontraba prófugo de la Justicia debido a que había violado una prisión domiciliaria impuesta previamente. Por este motivo, las autoridades dictaron su prisión preventiva efectiva.

La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo en la Ciudad Judicial de la capital provincial, donde el asistente letrado Andrés Carrea expuso la hipótesis del caso. Según la información recabada en conjunto con la Policía, el hecho delictivo ocurrió el pasado 29 de junio alrededor de las 16. El acusado ingresó a un comercio ubicado en la calle Roca al 2000 junto a un cómplice que todavía no pudo ser identificado.

Simulación y asalto a mano armada

El representante del Ministerio Público Fiscal relató que el delincuente simuló que realizaría una compra convencional, pero de forma repentina extrajo un arma de fuego de entre sus prendas y amenazó a la empleada que se encontraba en el mostrador. En ese instante, su acompañante se dirigió a la caja registradora, sustrajo la suma de 468 mil pesos en efectivo y ambos escaparon del local.

El avance de la causa fue posible gracias al análisis minucioso de las cámaras de seguridad del comercio y de la zona. Las filmaciones permitieron identificar al sospechoso, quien finalmente fue detenido durante un allanamiento ejecutado por las fuerzas policiales en una vivienda del barrio «El Progreso».

Prontuario judicial y riesgos de fuga

Durante la audiencia, la fiscalía remarcó que el acusado perpetró el asalto en estado de rebeldía desde fines de mayo, tras confirmarse que había quebrantado una prisión domiciliaria que le fue impuesta en abril por otra causa de robo. Ante este panorama, Carrea argumentó: “El imputado incumplió la prisión domiciliaria por lo cual esa es una medida insuficiente”. Añadió que existe un claro peligro de evasión y que la pena en expectativa será de cumplimiento efectivo.

El juez de garantías Juan Pablo Encina convalidó la acusación por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, en carácter de coautor. El magistrado fijó un plazo de investigación de cuatro meses, levantó la rebeldía y le impuso la prisión preventiva por el mismo período de tiempo.