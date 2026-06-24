El regreso esperado: así fueron los primeros minutos de Neymar con Brasil en el Mundial

Y al fin se dio uno de los momentos más esperados por toda la afición brasileña: la vuelta de Neymar y su debut en la Copa del Mundo 2026, en lo que fue una cómoda victoria de su seleccionado ante Escocia por 3 a 0, en la última fecha del Grupo C.

Luego de varios días de recuperación, finalmente el delantero del Santos pudo sumar sus primeros minutos, en un contexto más que favorable dado el holgado dominio de Brasil esta noche en Miami ante los escoceses.

Neymar llegó al Mundial con una lesión muscular que, de antemano, se sabía lo mantendría fuera de los dos primeros partidos ante Marruecos y Haití. Pero Carlo Ancelotti, el técnico de la Verdeamarella, confiaba en disponer del delantero, al menos por unos minutos, en el cierre de la fase de grupos.

AGARRATE, AGARRATE… ¡¡¡BIENVENIDO FÚTBOL!!! NEYMAR a la cancha en Brasil vs. Escocia. Suma sus primeros minutos en esta Copa del Mundo.



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Y así fue. Con el partido resuelto, el DT italiano le dio minutos y la posibilidad de sumar ritmo futbolístico pensando en la continuidad del certamen y el cruce de 16avos de final, aunque aún parece no estar al 100% de sus posibilidades.

En el tiempo que estuvo en campo, Ney, quien ingresó a la lista de convocados por la ventana (la presión mediática fue un factor determinante), se hizo cargo de la pelota parada, participó del circuito ofensivo y tuvo una chance para convertir: enganche, derechazo y buena respuesta del arquero Angus Gunn.

Culminado el encuentro, el jugador de 34 años se mostró visiblemente emocionado tras iniciar su cuarta participación mundialista (2014, 2018, 2022 y 2026). Pues, su presente futbolístico, entre lesiones y escándolos fuera del campo, parecía alejar por completo la opción de volver a vestir la camiseta de su país.

¡LA EMOCIÓN DE COMPARTIRLO CON LOS SUYOS! Neymar emocionado al reencontrarse con su familia tras volver a jugar una Copa del Mundo.



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Brasil cumplió con su tarea con creces: goleó 3-0 a Escocia y aseguró el liderazgo del grupo C. En paralelo, Marruecos derrotó 4-2 al ya eliminado Haití y terminó con la misma cantidad de puntos que la Verdeamarela, aunque quedó segundo por diferencia de gol.

Por su parte, Escocia finalizó en el tercer puesto con tres puntos, gracias a la victoria por 1-0 ante Haití en la primera fecha, y deberá esperar por otros resultados para ver si avanza de ronda. De todas maneras, su diferencia de gol (-3) le juega en contra.