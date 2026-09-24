El repudiable mensaje antisemita de una jugadora de pádel argentina que derivó en su expulsión de los Juegos Suramericanos

La jugadora iba a representar a Argentina en un torneo Panamericano de clubes.

La jugadora argentina de pádel aficionada, Florencia Guerra Sodero, realizó un repudiable posteo en redes sociales, en la previa a su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con la camiseta argentina.

En el posteo, la deportista publicó un aberrante mensaje antisemita mientras anunciaba el inicio de su participación en el certamen, algo que inmediatamente causó su apartamiento del equipo nacional y su suspensión provisoria.

“Hoy les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo”, comenó diciendo. Luego pidió que sus seguidores votaran una encuesta “SI o SI” y mencionó a “amigos, conocidos, familias, peronistas, radicales libertarios, hinchas de Belgrano. Ricos, pobres, clase media”.

El mensaje finalizó con una desagradable expresión antisemita: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”. La deportista, que compite en la zona de Pilar y El Totoral, eliminó después el mensaje y sus cuentas en redes sociales ante la repercusión de sus palabras.

Luego de hacerse público este comentario de la jugadora, la Asociación de Pádel Argentino decidió excluir a la deportista de la competencia. Y emitió un comunicado al respecto. “La APA repudia de forma categórica las expresiones antisemitas difundidas en redes sociales de cuentas personales de la jugadora Florencia Guerra Sodero”, posteó en el comienzo del comunicado.

“La representación de la Argentina exige el máximo respeto a la dignidad de las personas. Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional”, agrega el informe de la entidad.

Finalmente, la Asociación decidió: “La APA resolvió apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario, previsto en el Código de Disciplina de la FIP (Federación Internacional de Pádel) en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa”.