Cipolletti será sede de una jornada sobre infraestructura sostenible y hormigón

Este viernes 25 se realizará en Cipolletti una «Jornada de infraestructura sostenible en hormigón elaborado». El evento, que se desarrollará en Casinos del Río desde las 9 hasta las 14, está organizado por Hormigoneras del Interior (HDI) con entrada gratuita y previa inscripción.

Ariel González, responsable de Calidad y Ventas Técnicas de HDI, reveló de que se tratará esta capacitación. En diálogo con RIO NEGRO RADIO, contó que «la temática será la infraestructura urbana y sobre cómo hacer nuestras ciudades más eficientes, más durables y resilientes».

Además, indicó cuál es el objetivo de estas charlas: «Tratamos de hacer un poco de escuela con nuestros clientes, con nuestros proveedores. Vamos a mostrar algunas cosas que hacemos en la hormigonera para tratar de ser más sustentable y pensar las obras en el largo plazo».

Y señaló que están dirigidas a «todo el sector público, por ejemplo el sector de agua, y todo tipo de empresas o profesionales que brindan servicio a la obra pública».

La capacitación contará con la presencia de actores de diferentes partes de la provincia y el país: «Nos acompañan hormigoneras de Catriel, de Valle Medio y de Bariloche. Además, viene gente de Mendoza y Buenos Aires a participar».

La grilla de horarios y oradores de la jornada.

González también enfatizó en qué sectores se debe usar con más necesidad el hormigón: «Rotondas, acceso a ciudades, semáforos y en zonas de frenada y transito pesado«.

Además, explicó la diferencia de calidad con respecto al asfalto, también llamado pavimento flexible: «El hormigón tiene un mantenimiento un poco más caro, pero la durabilidad en el tiempo del pavimento rígido es muy superior«.

Para cerrar, enfatizó en los aspectos que debe mejorar la zona: «Falta que acá nos pongamos un poco a la altura de Buenos Aires, de traer un poco de lo ya se está usando en las grandes ciudades».

Luego, remarcó que en «el sector público hay un montón de tecnologías para aplicar que están totalmente disponibles que el sector privado ya lo está utilizando. Hay algunas soluciones un poco más costosas pero otras no, simplemente por ahí no se están usando por desconocimiento».

¿Cómo podés anotarte a esta jornada?

Si deseas participar en la Jornada de HDI, la entrada es gratuita y con entrega de certificado para los asistentes. Debes inscribirte al mail capacitacioneshdi@gmail.com, donde deberás enviar los siguientes datos: