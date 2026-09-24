Scaloni habló sobre su renovación: «Hay ganas de estar pero hay un montón de aspectos para hablar»

Lionel Scaloni dialogó con la prensa después de la práctica de la Selección Argentina en Ezeiza e hizo mención a su renovación como entrenador.

El DT tiene contrato hasta diciembre de este año y su continuidad aún no está confirmada. El propio técnico la puso en duda después de la final del Mundial 2026 contra España.

«No hay novedades todavía, me reuniré con el presidente estos días. Está la predisposición máxima para sentarse, pero cuando tengamos que comunicar algo, lo haremos. Por ahora sigue todo igual», expresó Scaloni.

«Ganas hay de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente. Lógicamente después de un torneo tan emotivo siempre uno repiensa», agregó al respecto.

La intención de Chiqui Tapia y de la AFA es que el entrenador renueve hasta la Copa América 2028 con la opción de extenderlo hasta el Mundial 2030.

«Se terminó un Mundial, creemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio, porque la mayoría va a seguir estando y es gente joven. Lo que hicimos es pensado como aquel 2018, hicimos lo mismo e incluso no sabiendo si íbamos a estar», destacó sobre la renovación del plantel.

(Foto: Clarín Fotografía)

Scaloni también reconoció que insistió para convencer a Lionel Messi para que tenga su despedida en el país. «Yo creo que un jugador así merece eso. Yo particularmente puse mi granito de arena. Deseo estar en la despedida de él y, como no sé si más adelante estaré, hicimos fuerzas para que él pueda estar en este partido», comentó.

«Sabíamos todo lo que le estaba pasando y aún así puso las ganas y el esfuerzo de venir y poder despedirse con su gente, con la gente que tanto lo quiere. Si hay que hacer un homenaje, hay que hacerlo en este momento porque, si bien él no va a parar nunca, después la magia a lo mejor en un tiempo no es la misma y ahora es el momento de que él pueda sentir ese cariño», agregó.