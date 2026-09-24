«Fue un crimen de odio»: convocan a marchar a un año del transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén



Familiares, compañeras y amigas de Azul Semeñenko convocan a marchar este viernes 25 de septiembre, a un año de su desaparición y en la antesala del juicio por su transfemicidio. «La invitación es a la comunidad en general», dijo su hermano Marco Millapan, quien llamó a «volver a pedir justicia» en las calles.

La concentración será a las 10.30 frente al Centro de Atención a la Víctima (CAV), en Don Bosco 255 de Neuquén capital, donde trabajaba Azul. La marcha comenzará a las 11, pasará por el monumento a San Martín y terminará frente a la Casa de Gobierno, con la lectura de un documento conjunto.

La jornada reunirá a organizaciones de la diversidad, feministas, sociales y sindicales bajo la consigna «Justicia por Azul Semeñenko: fue transfemicidio, fue un crimen de odio». El 25 de septiembre también era el cumpleaños de Azul: este año habría cumplido 50. El juicio por jurados contra Roberto Daniel Sánchez, único acusado, comenzará el jueves 1 de octubre.

Del CAV a Casa de Gobierno: marchan por Azul Semeñenko

La elección del CAV como punto de partida recupera una parte central de la historia de Azul. Cuando dejó de aparecer en su trabajo, fueron sus compañeras quienes comenzaron a buscarla y a reclamar públicamente por su paradero. Su cuerpo fue hallado el 14 de octubre de 2025, después de 19 días de búsqueda.

El comunicado que difundieron desde la organización señala que ATE, UPCN, CTA Autónoma, ADUNC, seccionales de ATEN y centros de estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue adhieren a la convocatoria. Para facilitar la participación de trabajadores y estudiantes, se anunciaron medidas de retiro de los lugares de trabajo y estudio a partir de las 9.

Invitan a la comunidad a sumarse de manera libre y pacífica, con carteles y pancartas en memoria de Azul y contra las violencias.

Después de partir del CAV, la marcha hará una parada de unos minutos en el Monumento al General San Martín. El recorrido concluirá frente a la Casa de Gobierno, donde se realizará un acto y se leerá un documento unitario sobre la persistencia de las violencias y los discursos de odio.

La convocatoria reúne a familiares, compañeras y amigas de Azul con colectivos de la diversidad y organizaciones sociales, feministas y sindicales. También invita especialmente a familiares de víctimas de violencia y femicidios de la región. La consigna elegida por las organizaciones es «Justicia por Azul Semeñenko: fue transfemicidio, fue un crimen de odio».

La movilización se desarrollará en la antesala del juicio que comenzará el jueves 1 de octubre. Sánchez será juzgado por un jurado popular. La acusación sostiene que se trató de un homicidio agravado por ensañamiento, violencia de género y odio a la identidad de género de Azul.

Durante el debate se presentarán las pruebas y los testimonios, y el jurado deberá decidir sobre la responsabilidad penal del acusado. Millapan remarca que la querella exigirá una condena a prisión perpetua.

Para quienes impulsan la marcha, la jornada también será una forma de recordar a Azul en el lugar donde trabajaba y de acompañar a sus seres queridos en una nueva etapa del caso.