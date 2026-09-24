Sismo en un volcán cercano al norte de Neuquén: Chile mantiene la alerta amarilla en el Nevados de Chillán

Las autoridades de Chile declararon la alerta temprana preventiva y reiteraron que se mantiene en amarillo el nivel de vigilancia del Complejo Volcánico Nevados de Chillán, un imponente y activo sistema cordillerano ubicado en la Región de Ñuble, justo en el límite fronterizo con el norte neuquino.

Alerta amarilla en el volcán Nevados de Chillán

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó que durante las primeras horas de este jueves, 24 de septiembre, las estaciones de monitoreo registraron un «sismo de largo periodo (LP) asociado a movimiento de fluidos al interior del sistema volcánico». Se trató de un desplazamiento reducido de 517 cm2.

En las observaciones complementarias se indicó que, tras el evento, se mantuvo el monitoreo de sismicidad asociada a un menor flujo de fluidos. Asimismo, señalaron que «podría estar relacionado a una explosión con emisión de material en superficie», aunque advirtieron que a través de las cámaras de vigilancia «no es posible confirmar dicha actividad debido a las condiciones meteorológicas desfavorables».

Por su parte el jefe de Emergencias de Sernageomin, Pedro Berríos, llevó tranquilidad a la población y confirmó que la manifestación no produjo consecuencias directas en las cercanías. Tras esto se reiteró que el complejo se mantiene en Alerta Amarilla técnica y explicaron que este tipo de eventos son esperables dentro del nivel de actividad que presenta el macizo en la actualidad.