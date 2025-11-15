Franco Colapinto mete presión para el GP de Argentina: «La Fórmula 1 no se da cuenta…»

Franco, con Verstappen, en los boxes de San Pablo. El argentino quiere a la F1 en el país. (Alpine)

Franco Colapinto ya sabe que seguirá en la Fórmula 1 durante la próxima temporada y ahora empezó con otro operativo: el regreso de la Máxima al país. «Uno de mis grandes sueños es correr en Argentina y correr con toda la gente alentándome allá«, afirmó el piloto de Alpine en una entrevista con Motorsport.

“Yo creo que la Fórmula 1 no se da cuenta de lo que sería eso todavía y no tiene dimensión, pero creo que en lo personal sería un sueño hecho realidad”, agregó el de Pilar. Por ahora la confirmación está lejana, aunque queda claro que Colapinto hará toda la fuerza posible.

El autódromo Gálvez está en un proceso de remodelación para recibir el Moto GP a partir del 2027, pero existe un plan integral para que posteriormente se postule para el regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires.

Colapinto estuvo en el Gálvez, en los primeros días de enero. (Archivo)

Colapinto criticó el nuevo diseño del Gálvez

Entre sus declaraciones acerca de un GP en Argentina nuevamente, el piloto de Alpine fue crítico con el diseño que se confeccionó para el autódromo ubicado en Villa Lugano, Capital Federal. “No me gusta opinar mucho sobre eso. Vi un par de fotos de los cambios. Mucho no me gusta porque yo conozco el Gálvez antiguo y el Gálvez histórico. No me gusta mucho», largó.

«Es como que parece más un circuito de motos que de fórmula. Tendrán sus razones, pero yo creo que mientras vuelva la Fórmula 1 a Argentina, no importa en qué pista corramos”, siguió, ilusionado, el piloto del Alpine N°43.

La defensa del ingeniero que trabaja en el autódromo porteño

El reconocido ingeniero Hermann Tilke, quien lleva a cabo la modernización del autódromo, habló hace un par de semanas adelantó que «tendremos un nuevo circuito, con toda la seguridad y la fluidez de público necesarias“.

Tilke está al frente de la remodelación del Gálvez. (Archivo)

Tilke afirmó además que “lo principal era desarrollarlo para los tiempos modernos, y es lo que hemos hecho en conjunto con la Ciudad de Buenos Aires”, a la vez que recalcó las dos fases del proyecto, la primera con el MotoGP como objetivo, y la segunda con la Máxima.

«El plan de la fase 2 es para la Fórmula 1, que significa una mejora de dos curvas, lo cual hará el circuito un poco más largo“, detalló Tilke. “Es posible, pero es algo que todavía debe decidirse“, completó sobre la posibilidad de ver la F1 en Buenos Aires en un futuro no tan lejano.