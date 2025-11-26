El roquense Facundo Mura, muy cerca de convertirse en futbolista del Inter Miami y compañero de Messi

Racing todavía disfruta de la victoria agónica frente a River. La Academia se sacó una espina y eliminó al equipo de Gallardo del torneo Clausura. Pero en medio de la euforia por esta clasificación, la salida de un futbolista clave resonó en el conjunto de Avellaneda.

En las últimas horas, se conoció que Facundo Mura está muy cerca de salir de Racing y se encuentra en charlas con Inter Miami. El lateral, oriundo de General Roca, se iría con el pase en su poder ya que se le vence el contrato a fin de año.

Desde la dirigencia comandada por Diego Milito, aseguran que ya le hicieron una propuesta pero que el jugador todavía no respondió. El club le ofrece un resarcimiento por el salario atrasado en 2024 y 2025, además de un contrato mejorado hasta 2027. Mura le reclama a Racing un aumento, ya que desde su llegada en 2022 no ha recibido ningún incremento. Actualmente, el ex Colón tiene uno de los sueldos más bajos del plantel.

El rionegrino es una pieza clave para Gustavo Costas. Junto a Gastón Martirena, han sido los referentes en el sector derecho de la defensa. En este 2025, Mura tuvo mayor participación en el equipo titular, ante el bajo rendimiento del uruguayo. Además, siempre cumplió con creces cuando le tocó ingresar.

Negociaciones con Inter Miami y el interés de Boca

En medio de su posible salida, los rumores de su llegada al Inter Miami son cada vez más grandes. El equipo de Lionel Messi le ofrecería un contrato con números mucho más altos y de una extensión de tres o cuatro años.

Además, el conjunto dirigido por Javier Mascherano lo seduce por distintos motivos. Primero, tener la posibilidad de compartir plantel junto a Leo Messi. Después, jugar por primera vez en el exterior. Desde su debut en 2019 en Estudiantes, el roquense vistió la camiseta de tres clubes argentinos: el Pincha, Colón de Santa Fe y la Academia.

Desde las Garzas, estarían interesados en Mura, ya que buscan un lateral derecho ante la salida de Marcelo Weigandt, afianzado en el once titular, pero que deberá regresar a Boca en 2026, luego de la finalización de su préstamo.

Además, surgió el rumor de un posible interés de Boca. El periodista Martín Costa reveló que la dirigencia xeneize está interesada, pero se cree que será muy difícil competir con el contrato que le ofrecen desde Estados Unidos.