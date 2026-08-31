El sentido mensaje de Franco Colapinto a Lionel Messi: «Sos el ejemplo de todos»

El mundo del deporte se conmueve ante la triste noticia que sacudió a los argentinos esta mañana a través de redes sociales: Lionel Messi anunció su retiro de la Selección tras más de veinte años vistiendo la camiseta albiceleste.

Compañeros de Selección del delantero rosarino de inmediato se hicieron eco de la noticia, algo que para muchos podía estar al caer tras la derrota ante España, dedicando publicaciones y sentidas palabras para el capitán y figura del fútbol mundial.

Pero las salutaciones trascendieron al mundo del fútbol. Y entre esos tantos mensajes y dedicatorias, destaca, entre los tantos, el posteo que el piloto argentino Franco Colapinto le dedicó al «10» en su cuenta de Instagram.

«No existen palabras de agradecimiento que jamás vayan a alcanzar… somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo. Gracias por haberte levantado una y otra vez y dado todo por hacer feliz a un país entero sos el ejemplo», publicó el piloto de F1.

Colapinto deseaba conocer al astro, algo que anhelaba desde muy pequeño según comentó en varias oportunidades. Y ese momentó llegó este año en el Gran Premio de Miami, donde Messi reside desde que es jugador de Inter.

La Pulga se acercó a conocer al pilarense junto a su familia en la previa de la carrera. Ambos se fotografiaron y compartieron un distendido momento en privado. Días después, el propio Colapinto se acercó al entrenamiento de Las Garzas y posó junto a Lio y Rodrigo De Paul luego de la práctica.

Como Franco, miles de personalidades del deporte internacional reaccionaron en redes sociales rindiéndole tributo a La Pulga. Y el mensaje concreto de Colapinto deja en claro que la huella del capitán trasciende el fútbol y llega a las nuevas generaciones de deportistas.