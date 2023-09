El Tetra de Chapelco fue una fiesta en la que celebraron Romera y Demateo

Después de su primer triunfo en 2007, cuatro veces Facundo Romera estuvo cerca de volver a festejar, pero en todas las oportunidades lo relegó Maxi Morales hasta que este sábado se dio el gusto de volver a la victoria en la 36° edición del Tetratlón de Chapelco que con más de 350 participantes se disputó en San Martín de los Ándes.

Romera encaró la nueva edición de una de las pruebas combinadas más extremas de Sudamérica como candidato y con un trabajo impecable esta vez no tuvo rivales que lo complicaran en su camino a la victoria, después de muchos intentos.

Terminó la sequía y volvió a lograr el Tetra de Chapelco después de liderar la prueba desde su comienzo en el esquí, con un recorrido de 14 kilómetros. Ratificó su dominio en el mountain bike, con una etapa de 37 kilómetros; no aflojó en el kayak, con 10 temidos kilómetros en el lago Lácar, y rubricó su trabajo en el pedestrismo, con eternos 17 kilómetros.

Romera no le dio posibilidades a sus rivales y de la mano de su hijo en los últimos metros completó el desafío para sellar su segunda y esperada victoria en el Tetra de Chapelco con un tiempo de 4h 23m 02s, terminando con la seguidilla de triunfos de Morales, quien rompió su bicicleta y si bien siguió con una que le prestaron fue excluido.

Romera festejó junt oa su hijo en la línea de llegada.

“Seguro que hay muchos atletas mejores que yo, pero le pongo todo, se me escapó en la pasada edición, pero no me entregué y pude volver al triunfo”, destacó un emocionado Facu Romera, quien luciendo una camiseta con los colores de la selección argentina le sacó una gran ventaja a sus principales rivales en la general de la apasionante prueba.

Romera impuso un ritmo tremendo y después de dejar el kayak encaró la etapa final de pedestrismo en la que no aflojó, estirando la ventaja con sus principales rivales y en los últimos metros recibió la ovación de muchos aficionados, en una verdadera fiesta porque todos esperaban el regreso a la victoria del destacado atleta local.

Ni siquiera un problema en su bici, al tener que pasar los cambios, complicó a Romera, quien nunca bajó los brazos después de que varias veces se le escapara la victoria, en todas con Morales. Esta vez nada se interpuso en su camino a conquistar el segundo Tetra de Chapelco en su extensa campaña.

Más de diez minutos pasaron hasta que apareció Fausto Vera, quien terminó en el segundo lugar de la exigente prueba, después de ser otro de los que estuvo entre los de adelante de movida. Quedó a 10m 45s del dueño de la victoria. Tercero Santiago González, a más de 11m, en un interesante desempeño, lo que le permitió aventajar a varios candidatos.

Más atrás se ubicaron el histórico Fabián Mono Vera; Francisco Cerezuela; Nicolás Paschetta; Facundo Quiroga, otro de los favoritos en la previa, y Facundo Herrera. Entre los diez mejores terminó Maxi Morales, quien quedó 26 cuando tuvo problemas con su bici y se metió entre los 10, aunque quedó excluido.

Todo fue para los representantes locales en el Tetra de Chapelco, porque Martina Demateo se convirtió en otra de las figuras destacadas con su brillante victoria en la general de damas, después de superar con un gran trabajo a Virginia Pitte, quien se impuso en las dos ediciones anteriores en la mítica prueba. Luego, Nadina Hudson, Catalina Petersen, Marisol Ibáñez y Lucila Curuchet.