El torneo Clausura convoca en el Golf Club General Roca: hay más de 100 anotados

Los mejores aficionados de la región estarán presentes el sábado 13 de diciembre en el Golf Club General Roca, donde se disputará el tradicional torneo Clausura. Se jugará en la modalidad por handicap, a 18 hoyos y está garantizada la presencia de más de un centenar de jugadores de diferentes puntos de la región.

Habrá tres categorías en disputa, con los caballeros repartidos en tres y las mujeres en una única división. Los dos mejores de cada una tendrán su premio y también habrá menciones especiales para el mejor approach y el mejor drive.

Inscripciones abiertas

De acuerdo a lo informado por la organización, llegarán golfistas de Neuquén, Cipolletti y Villa Regina, además de los dueños de casa. Las inscripciones están abiertas y se pueden realizar al contacto 298-4537371 o en la web www.golfroca.com. Tienen un costo de 50.000 pesos para los socios del club y de 55.000 para los representantes de las otras entidades.

El torneo Clausura, un clásico de todos las instituciones de la región, representa además un momento ideal para hacer el balance final de la temporada y, claro está, pensar en los proyectos inmediatos, que básicamente pasan por aumentar el caudal de golfistas y apostar al crecimiento de las escuelas de menores.