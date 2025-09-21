SUSCRIBITE
La Copa Osde convocó a 130 golfistas y dejó buenas marcas en Los Canales y el Comahue

Con 18 hoyos en el club de Plottier y otros 18 en el club de Colonia Valentina, se disputó el clásico certamen anual. Nicolás Caballero y Evangelina Absi ganaron en la división principal.

El torneo empezó en Los Canales Plottier y terminó en el Comahue Golf Club.

La Copa Osde empezó en Los Canales de Plottier, terminó en el Comahue Golf Club y entregó buenas marcas de los aficionados locales. Fueron 130 los participantes y en las divisiones más altas festejaron Evangelina Absi y Nicolás Caballero, ambos por cinco impactos de diferencia.

Los primeros 18 hoyos se jugaron en la cancha más nueva del Alto Valle y ahí asomaron los candidatos. La historia siguió en Colonia Valentina Norte, donde se cerró la competencia y se armó el cuadro de vencedores. Alejandro Amorosi hizo combo completo porque también se quedó con la Copa Osde (por golpes netos), mientras que Julio Vidal y María Cecilia Campusano armaron el quinteto de vencedores, en el cómputo de las dos jornadas.

La ventaja más corta, precisamente, se dio en la división de alto handicap de caballeros, donde Vidal (147) le sacó un impacto a Néstor Martín (148), que a su vez superó por otro golpe a Néstor Silombra (149).

El tiempo acompañó en el cierre del torneo.

Los mejores de las cinco categorías

3-12 de handicap

Nicolás Caballero (6 de handicap), 146 golpes
Gustavo Sánchez (9), 151
Manuel Jadra (11), 152
José De la Vega (4), 153
Augusto Pereini (6), 153

15-24
Alejandro Amorosi (21), 139 golpes
Oscar González (16), 141
Carlos Queipo (22), 142

25-54
Julio Vidal (26), 147 golpes
Néstor Martín (24), 148
Néstor Silombra (29), 149

La Copa Osde tuvo dos categorías para la rama femenina.

8-22
Evangelina Absi (17), 142 golpes
Emilia Absi (13), 147
Maria Fernanda Herrera (22), 159

23-54
María Cecilia Campusano (43), 142 golpes
Marina Blay (27), 144
Roxana Brida (36), 149


