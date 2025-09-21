La Copa Osde convocó a 130 golfistas y dejó buenas marcas en Los Canales y el Comahue

El torneo empezó en Los Canales Plottier y terminó en el Comahue Golf Club.

La Copa Osde empezó en Los Canales de Plottier, terminó en el Comahue Golf Club y entregó buenas marcas de los aficionados locales. Fueron 130 los participantes y en las divisiones más altas festejaron Evangelina Absi y Nicolás Caballero, ambos por cinco impactos de diferencia.

Los primeros 18 hoyos se jugaron en la cancha más nueva del Alto Valle y ahí asomaron los candidatos. La historia siguió en Colonia Valentina Norte, donde se cerró la competencia y se armó el cuadro de vencedores. Alejandro Amorosi hizo combo completo porque también se quedó con la Copa Osde (por golpes netos), mientras que Julio Vidal y María Cecilia Campusano armaron el quinteto de vencedores, en el cómputo de las dos jornadas.

La ventaja más corta, precisamente, se dio en la división de alto handicap de caballeros, donde Vidal (147) le sacó un impacto a Néstor Martín (148), que a su vez superó por otro golpe a Néstor Silombra (149).

El tiempo acompañó en el cierre del torneo.

Los mejores de las cinco categorías

3-12 de handicap

Nicolás Caballero (6 de handicap), 146 golpes

Gustavo Sánchez (9), 151

Manuel Jadra (11), 152

José De la Vega (4), 153

Augusto Pereini (6), 153

15-24

Alejandro Amorosi (21), 139 golpes

Oscar González (16), 141

Carlos Queipo (22), 142

25-54

Julio Vidal (26), 147 golpes

Néstor Martín (24), 148

Néstor Silombra (29), 149

La Copa Osde tuvo dos categorías para la rama femenina.

8-22

Evangelina Absi (17), 142 golpes

Emilia Absi (13), 147

Maria Fernanda Herrera (22), 159

23-54

María Cecilia Campusano (43), 142 golpes

Marina Blay (27), 144

Roxana Brida (36), 149