Un golfista roquense será uno de los cuatro representantes argentinos en el Torneo Latinoamericano de Cartagena

El sabado y domingo pasado se jugó en la cancha Las Praderas de Luján la final Nacional 2025 de We Golf, clasificatorio para el Campeonato Latinoamericano a realizarse en Cartagena, Colombia, y uno de los cuatro representantes argentinos en este torneo será el roquense Gastón Huisman.

A la final del Nacional acudieron los cien mejores golfistas amateurs del país, siendo Huisman el más destacado de su categoría (con hándicap de 9.1 al 16.0). En las canchas de Praderas de Luján también acudieron los representantes del Golf Club de Roca, Pablo Troncoso (hasta 9.0 de hándicap) y Maritza Pimentel (16.1 a 24.9).

Luego de las instancias clasificatorias en cada uno de los clubes de origen, los jugadores de todo el país se dieron cita el fin de semana pasado en Las Praderas para jugar los 36 hoyos modalidad Medal Play.

Gastón Huisman (a la der.), junto a Damián Sansone y Daniel Yáñez, los otros dos clasificados.

Además de Huisman, Damián Sansone (Pago Chico Country Club, Bahía Blanca) y Daniel Yañez (Estancias Golf Club, Pilar), serán los representantes de Argentina en el Campeonato Latinoamericano. El cuarto integrante del equipo argentino es Sebastián Pugawco, ganador del Ranking Pre-Senior del Campeonato Argentino Mid-Amateur

El evento clasificó a los jugadores que representarán a la Argentina en el XVII Campeonato Latinoamericano de Golf de 2025, que se celebrará en Cartagena, Colombia, del 27 de octubre al 1 de noviembre.

El Campeonato Latinoamericano tiene como espíritu darle al golfista aficionado de todos los niveles, la posibilidad de tomar parte de una competencia internacional y también participar en equipo representando a su país. De esta manera se intenta mantener la competitividad entre golfistas aficionados de diferentes categorías priorizando lo deportivo, el verdadero espíritu amateur y los valores del juego.

Serán 12 países de Latinoamérica, seleccionados por sus federaciones en finales nacionales previas, que inscribirán a sus equipos de 4 jugadores, permitiendo experimentar el honor de representar al país con un integrante de cada categoría. Argentina ya tiene equipo y uno de sus integrantes será Gastón Huisman, representante del Golf Club de Roca.