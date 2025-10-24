El tremendo enojo del Ruso Zielinski contra el arbitro tras la eliminación de Belgrano: ¿Cuántas veces…?

El DT del Pirata cordobés no se quedó callado y expresó su bronca tras el polémico penal que cobró Yael Falcón Pérez en los últimos minutos del encuentro. Los detalles.

El tremendo enojo del Ruso Zielinski tras la eliminación de Belgrano de Córdoba: ¿Cuántas veces…?

Belgrano de Córdoba perdió 2-1 frente a Argentinos Juniors y quedó eliminado de la Copa Argentina. Con el triunfo, el Bicho de La Paternal accedió por primera vez en la historia a la final del torneo. Espera en el partido decisivo por River o Independiente Rivadavia, que se medirán este viernes en el estadio Mario Alberto Kempes.

La jugada que marcó el rumbo del partido fue el penal que cobró Yael Falcón Pérez a los 77′, por una polémica falta de Gonzalo Heredia sobre Alan Lescano, que luego Tomás Molina cambió por gol para cerrar la historia y sellar el pase de Argentinos a la final.

Luego de la eliminación, Ricardo «El Ruso» Zielinski, DT del Pirata, tiró munición gruesa contra el arbitro del encuentro. Primero, se quejó por la violencia que recibieron los hinchas de Belgrano: «Quiero hablar de algunas cosas que ya te joden un poco. Primero te jode que cada vez que venimos a Rosario le pegan a la gente, primero te jode eso«.

Tras esta introducción, se refirió al polémico penal que definió el partido: «Yo no soy de hablar de los árbitro. Si ustedes ven el penal, el que agarra es el jugador de Argentinos Juniors«.

Después, apuntó directamente contra el juez principal: «Hoy vinimos y nos perjudicó un montón. Terminenla de perjudicar, porque laburamos todos, necesitamos el laburo y a mí me parece que hay árbitros que se hacen bien los tontos y quedan bien con determinada gente«, afirmó.

El Ruso continuó expresando su bronca: «El penal es una vergüenza. ¿Cuántas veces nos van a cagar? Llega un momento en que te hinchas los kinotos. ¿Van a hacer algo o va a seguir esto así?«.

Para cerrar, le preguntaron si temía posibles represalias, a lo que no dudó en responder: «Ya a esta altura de mi vida, qué miedo voy a tener. Lo mínimo que queremos es un tipo que medianamente se comprometa para que el juego sea parejo. No un tipo que te maneje el partido, porque todo lo manejó», finalizó.

La bronca de Izquierdoz contra Daronco por el polémico penal en U. de Chile vs Lanús

Lanús empató 2-2 frente a Universidad de Chile, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Con un polémico penal, el conjunto chileno llegó a la igualdad y se llevó un gran resultado para la vuelta. La serie se cerrará el próximo jueves en el estadio de Lanús, que contará solo con público local.

Tras el final del partido, Carlos Izquierdoz, capitán del Granate, explotó contra Anderson Daronco, arbitro del cotejo: «Me parece lamentable. Desde que arrancó el segundo tiempo que el árbitro me venía diciendo: ‘Le voy a cobrar penal al 30. Terminó haciendo lo que había prometido», apuntó.