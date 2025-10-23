River se mide con Independiente Rivadavia por el pase a la final de la Copa Argentina: hora, formaciones y TV

La Lepra y River se enfrentan por el pase a la final.

River e Independiente Rivadavia se enfrentan este viernes, a las 22.15 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, buscando un lugar en la final de la Copa Argentina. El duelo tendrá el control del árbitro Andrés Gariano y será transmitido por la señal de TyC Sports.

El equipo de Marcelo Gallardo tiene como uno de sus objetivos a la Copa Argentina, especialmente tras la reciente eliminación de la Copa Libertadores en cuartos de final ante Palmeiras.

El Millonario arribó a esta instancia luego de vencer a Racing en cuartos, con el gol de Maximiliano Salas. Además de la búsqueda del título, este certamen es una vía fundamental para River en su clasificación a la próxima Libertadores.

En la actualidad se ubica segundo en la tabla anual, pero Boca tiene un partido pendiente contra Barracas Central y, si lo gana, podría relegar al conjunto de Núñez al tercer puesto, que otorga un lugar al repechaje del certamen continental.

En el torneo Clausura, River se ubica en el quinto puesto de la zona B con 21 unidades. Sin embargo, llegó a esta semifinal con un impulso anímico tras su última victoria 2-0 sobre Talleres en Córdoba, un resultado que cortó una racha negativa de seis derrotas en siete encuentros.

Por su parte, Independiente Rivadavia accedió a la semifinal tras vencer a Tigre por 3-1 en los cuartos de final. Sin embargo, el equipo mendocino atraviesa un momento irregular en el torneo local, ya que no gana desde fines de agosto, sumando desde entonces dos derrotas y cuatro empates, con la reciente caída frente a Banfield como local.

Está fuera de la clasificación a octavos de final. A pesar de este presente, los dirigidos por Alfredo Berti apostarán todo a la Copa Argentina, que podría significar el primer título oficial de su historia.

Las probables formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina o Maximiliano Meza; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; S. Studer, L. Costa, A. Osella; Ezequiel Bonifacio, T. Ortega, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Fernández; Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)

Árbitro: Andrés Gariano

Hora: 22:15

TV: TyC Sports