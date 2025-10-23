Sosa sufrió una fractura en la cara tras el golpe involuntario de Rojo en la semifinal con Flamengo

El rostro de Sosa tras el golpe sufrido en el partido ante Flamengo.

Racing sufrió una dura noticia después de la derrota 1-0 con Flamengo en la primera semifinal de la Copa Libertadores: el defensor Santiago Sosa, una de sus figuras, sufrió una fractura en la cara producto del golpe involuntario que le aplicó Marcos Rojo en una acción de juego al final del partido.

El comunicado de Racing por la fractura de Santiago Sosa

La noticia fue oficializada por el club a través de un parte médico que no descarta la posibilidad de una operación.

Sosa presenta una fractura en el seno maxilar superior derecho debido al fuerte impacto que recibió. Rojo fue a dispustar una pelota aérea con su compañero y, al extender sus brazos en el impuso del salto, lo golpeó fuertemente en la cara.

El exjugador de River fue atendido en el campo de juego y se reincorporó con el rostro muy hinchado. Después del partido, fue trasladado por precaución a una clínica de Río de Janeiro, donde pasó la noche en observación.

Esta mañana recibió el alta para su regreso a Buenos Aires junto a la delegación. Tras una nueva evaluación de su cuadro, se conocerá si es posible su disponibilidad para la revancha, algo que se presume muy difícil.

Vale recordar que el partido desquite por un lugar en la final se disputará el próximo miércoles 29 a las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda.