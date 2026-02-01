El Triatlón de la Confluencia dejó su marca y se proyecta a nivel nacional

Gerónimo Dherete se quedó con el triunfo en la general y repitió lo de 2025. (Neuquén Capital)

Neuquén capital fue escenario de una jornada deportiva de gran convocatoria con la realización de la tercera edición del Triatlón de la Confluencia y un nuevo Acuatlón Kids, dos propuestas impulsadas por la Municipalidad que combinaron competencia y participación familiar. El evento reunió a más de 300 competidores y alrededor de 200 niñas y niños que participaron de las pruebas destinadas a las infancias.

En el oriatlón olímpico, los primeros puestos fueron para Gerónimo Dherete y Julieta Estefanía Piacenza. En la modalidad MTB se impusieron Maximiliano Morales y Julia Borovick, mientras que en las competencias por equipos los triunfos quedaron para Kando, Hirox Team y Triqueta. Las competencias por equipos se disputaron en modalidades masculina, femenina y mixta.

«Vinieron de 20 ciudades»

“Hubo más de 300 participantes de la tercera edición del triatlón que vinieron de 20 ciudades de la Argentina a participar, y eso destaca la importancia que tiene este evento”, señaló el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli.

La proyección nacional del Tria de la Confluencia se apoya en un proceso sostenido de crecimiento del evento, tanto en cantidad de participantes como en nivel organizativo. Ante esto, su inclusión en el calendario top del país está al caer.

La competencia se desarrolló sobre un circuito olímpico que integró 1500 metros de natación en el río Limay, 40 kilómetros de ciclismo por la avenida Mosconi y 10 kilómetros de pedestrismo por el Paseo Costero.

El Acuatlón Kids, todo un éxito

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el Acuatlón Kids, propuesta destinada a niñas y niños de entre 4 y 12 años que permitió que más de 200 participantes vivieran la experiencia de una competencia deportiva, con distancias adaptadas de natación y pedestrismo.

“La idea de la secretaría es organizar junto con la Asociación una contraprestación por el acompañamiento que hacemos al triatlón, y por eso se realiza el Acuatlón Kids”, explicó Serenelli. La actividad fue libre y gratuita, incluyó arco de llegada, medalla finisher y remera, y contó con un operativo de seguridad balnearia especialmente diseñado para las infancias.

Desde la organización también se puso en valor el trabajo articulado de las distintas áreas involucradas. Serenelli agradeció a la Policía de la provincia de Neuquén, al personal de tránsito municipal, al operativo de guardavidas y a los sponsors que acompañaron el evento. “Hemos logrado cumplir con los estándares de seguridad correspondientes, y eso es fundamental en una competencia de estas características”, sostuvo.

Todos los podios

Triatlón olímpico

Gerónimo Dherete (1h37m39s), Matías Lucero (1:38:12), Guillermo García (1:39:05)

Julieta Estefanía Piacenza (2:01:46), Florencia Soledad Iuorno (2:02:03), María Florencia Giro (2:03:23)

Triatlón MTB

Maximiliano Morales (1:44:28), Rodrigo Herrera (1:46:10), Lucas Mansilla (1:48:02)

Julia Borovick (2:25:50), Mariana Cejas (2:28:14), Natalia Riquelme (2:31:09)

Postas-Mixta

Kando (1:55:12), Team Confluencia (1:57:40), Sinergia (1:59:05)

Postas-Caballeros

Hirox Team (1:52:30), Movex (1:54:18), Tridente (1:56:09)

Postas-Damas

Triqueta (2:04:21), Las Pioneras (2:06:48), Equipo Limay (2:09:10)