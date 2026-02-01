Supercross de verano: Carrasco y Galletta, los mejores en la inolvidable noche de La Barda
El Coliseo neuquino vivió una fiesta, con carreras de alto vuelo y mucho público en las tribunas.
La Barda vivió una jornada para el recuerdo con la disputa de la segunda fecha del Supercross de verano, en el marco de la 30° edición del tradicional certamen neuquino. Con más de 2.000 personas en las tribunas y un parque de 145 motos, los mayores aplausos fueron para Pablo Galleta y Agustín Carrasco, quien se quedó con la victoria en la final que estaba pendiente de la jornada inaugural.
El predio del Motocross Club Neuquén fue escenario de una verdadera fiesta del deporte motor, con finales apasionantes que mantuvieron al público vibrando en cada largada. La jornada tuvo además un condimento especial con ese «doble programa».
Entre los momentos destacados, se robó todas las miradas la final de MX1 correspondiente a la primera fecha, con un duelo inolvidable entre Agustín Carrasco y Joaquín Poli, que brindaron un show de altísimo nivel, con sobrepasos y un ritmo impresionante. Finalmente, ganó Carrasco y recibió la ovación en El Coliseo.
En la segunda final, el gran protagonista fue Galletta, quien logró una victoria más que importante en MX1. El piloto supo capitalizar una carrera cargada de alternativas: aprovechó la caída de Agustín Carrasco y la rotura de los hermanos Poli, para quedarse con el triunfo de punta a punta y desatar el festejo del público.
Todos los podios-fecha 2
MX1: 1° Pablo Galletta, 2º Nahuel Kriger, 3° Agustín Carrasco
MX2: 1° Ethan Benavides, 2° Vicente Díaz, 3° Jeremías Reyes
MX Intermedia: 1° Agustín Paz, 2° Paul Olmos, 3° Ema Morón
Master A: 1° Nicolás Giustozzi, 2° Matías Sacne, 3° Tino Paravano
Master B: 1° Ariel Nonel, 2° Jorge Hasi, 3° Miguel Vázquez
Master C: 1° Luis Pedercen
MX 85: 1° Lorenzo Osses, 2° Gonzalo Parra, 3° Lautaro Martínez
MX 85 Bcc: 1° Tadeo Indaco, 2° Valentino Betancur, 3° José Venialgo
MX FMX: 1° Jorgelina Miguel, 2° Javiera Urra, 3° Agostina Monsalve
MX 125cc: 1° Felipe Cruz, 2° Renzo Marchioni, 3° Benicio Osses
MX Junior: 1° Joaquín Sancho, 2° Ezequiel Cid, 3° Emiliano Vera
MX 50cc: 1° Josefina Zanotti, 2° Bautista Paredes, 3° Genaro Barrozo
MX 65cc: 1° Santino Chirino, 2° Martiniano Zanotti, 3° Benja Rodríguez
Promocionales-Principiante: 1° Segura Nadín, 2° Eze Bolognini, 3° Nico Rodríguez
Enduro: 1° Rodrigo Fonseca, 2° Anton Milohanich, 3° Santiago García
Todos los podios-fecha 1
MX1: 1° Agustín Carrasco, 2° Joaquín Poli, 3° Pablo Galletta
MX2: 1° Ethan Benavides, 2° Vicente Díaz, 3° Lázaro Santarelli
MX Intermedia: 1° Agustín Paz, 2° Paul Olmos, 3° Ema Morón
Master A: 1° Nicolás Giustozzi, 2° Matías Sacne, 3° Tino Paravano
Master B: 1° Ariel Nonel, 2° Cristian Morini, 3° Jorge Hasi
Master C: 1° Diego Fuentes
La tercera fecha será el 14 de febrero, siempre en La Barda de la capital neuquina.
