Supercross de verano: Carrasco y Galletta, los mejores en la inolvidable noche de La Barda

La Barda vivió una jornada para el recuerdo con la disputa de la segunda fecha del Supercross de verano, en el marco de la 30° edición del tradicional certamen neuquino. Con más de 2.000 personas en las tribunas y un parque de 145 motos, los mayores aplausos fueron para Pablo Galleta y Agustín Carrasco, quien se quedó con la victoria en la final que estaba pendiente de la jornada inaugural.

El predio del Motocross Club Neuquén fue escenario de una verdadera fiesta del deporte motor, con finales apasionantes que mantuvieron al público vibrando en cada largada. La jornada tuvo además un condimento especial con ese «doble programa».

Hubo más de 2.000 personas en las tribunas y 145 pilotos en acción. (MCN)

Entre los momentos destacados, se robó todas las miradas la final de MX1 correspondiente a la primera fecha, con un duelo inolvidable entre Agustín Carrasco y Joaquín Poli, que brindaron un show de altísimo nivel, con sobrepasos y un ritmo impresionante. Finalmente, ganó Carrasco y recibió la ovación en El Coliseo.

En la segunda final, el gran protagonista fue Galletta, quien logró una victoria más que importante en MX1. El piloto supo capitalizar una carrera cargada de alternativas: aprovechó la caída de Agustín Carrasco y la rotura de los hermanos Poli, para quedarse con el triunfo de punta a punta y desatar el festejo del público.

Todos los podios-fecha 2

MX1: 1° Pablo Galletta, 2º Nahuel Kriger, 3° Agustín Carrasco

MX2: 1° Ethan Benavides, 2° Vicente Díaz, 3° Jeremías Reyes

MX Intermedia: 1° Agustín Paz, 2° Paul Olmos, 3° Ema Morón

Master A: 1° Nicolás Giustozzi, 2° Matías Sacne, 3° Tino Paravano

Master B: 1° Ariel Nonel, 2° Jorge Hasi, 3° Miguel Vázquez

Master C: 1° Luis Pedercen

MX 85: 1° Lorenzo Osses, 2° Gonzalo Parra, 3° Lautaro Martínez

MX 85 Bcc: 1° Tadeo Indaco, 2° Valentino Betancur, 3° José Venialgo

MX FMX: 1° Jorgelina Miguel, 2° Javiera Urra, 3° Agostina Monsalve

MX 125cc: 1° Felipe Cruz, 2° Renzo Marchioni, 3° Benicio Osses

MX Junior: 1° Joaquín Sancho, 2° Ezequiel Cid, 3° Emiliano Vera

MX 50cc: 1° Josefina Zanotti, 2° Bautista Paredes, 3° Genaro Barrozo

MX 65cc: 1° Santino Chirino, 2° Martiniano Zanotti, 3° Benja Rodríguez

Promocionales-Principiante: 1° Segura Nadín, 2° Eze Bolognini, 3° Nico Rodríguez

Enduro: 1° Rodrigo Fonseca, 2° Anton Milohanich, 3° Santiago García

Todos los podios-fecha 1

MX1: 1° Agustín Carrasco, 2° Joaquín Poli, 3° Pablo Galletta

MX2: 1° Ethan Benavides, 2° Vicente Díaz, 3° Lázaro Santarelli

MX Intermedia: 1° Agustín Paz, 2° Paul Olmos, 3° Ema Morón

Master A: 1° Nicolás Giustozzi, 2° Matías Sacne, 3° Tino Paravano

Master B: 1° Ariel Nonel, 2° Cristian Morini, 3° Jorge Hasi

Master C: 1° Diego Fuentes

La tercera fecha será el 14 de febrero, siempre en La Barda de la capital neuquina.

