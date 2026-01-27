El Triatlón de la Confluencia está listo para su tercera edición en Neuquén

El Triatlón de la Confluencia tendrá su tercera edición el domingo en Neuquén.

Dentro del marco de actividades que se realizan en Neuquén durante el verano, se viene la tercera edición del Triatlón de la Confluencia con el Paseo Costero del río Limay como principal escenario.

La carrera será este domingo, 1 de febrero, y está organizada por la Asociación Neuquina de Pruebas Combinadas, junto a la Secretaría de Vinculación Estratégica de la Municipalidad de Neuquén y el apoyo diversos actores del sector privado.

La prueba tendrá inicio con el segmento de natación a través del río Limay, con un recorrido de 1500 metros río abajo. Luego se pasará al tramo de ciclismo que atravesará la ciudad y tendrá 40 kilómetros.

Para finalizar, la etapa pedestre se realizará a lo largo del Paseo Costero con un recorrido de 10km. La distancia olímpica es la apuesta para que Neuquén sea candidata a ocupar una fecha en el calendario argentino de triatlón.

Participarán alrededor de 300 atletas que representarán a 10 provincias. Con la presencia de figuras reconocidas como Mario de Elias, Pablo Ureta, Gabriela Carena, Yanina Minaglia y Emmanuel Iodice, entre otros. La Acreditación y Charla Técnica se hará el sábado 31 de enero en el Casino Magic de Neuquén.

Además, se volverá a realizar el Acuatlón Kids, en un evento pensado para toda la familia. Los chicos nadarán y correrán en circuitos diseñados para las distintas edades.