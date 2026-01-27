Independiente de Neuquén logró un triunfazo ante El Talar en la Liga Nacional de básquet

Independiente de Neuquén venció a El Talar como visitante.

Independiente de Neuquén tuvo un comienzo notable en la Liga Nacional femenina de básquet y ayer logró su mejor triunfo desde que juega en la máxima categoría del país.

Las Rojas vencieron por 78 a 68 a El Talar como visitantes en una gran producción. Lograron imponer sus condiciones desde el arranque con un rápido 12-5.

Las neuquinas fueron superiores en casi todos los rubros y en algunos marcaron una diferencia clara como en los tiros libres con un 68% de efectividad (13/19) contra el 44% del local (12/27).

El marcador se mantuvo muy parejo hasta el tercer cuarto en el que Independiente pasó al frente y no dio tregua. Ganó los últimos dos cuartos por seis puntos cada uno.

En el equipo dirigido por Marcelo Remolina brillaron Laila Raviolo (24 puntos 6 rebotes y 7 asistencias), Martina Torres (22 puntos y 18 rebotes) y Julieta Tell (17 puntos).

Las Rojas ya habían ganado como visitantes ante Lanús y en el Clausura llevan tres victorias y dos derrotas. Volverán a jugar el viernes como locales ante Rocamora y el sábado frente a Berazategui.

Serán dos días de doble programa en el Ruca Che ya que Biguá se medirá con los mismos rivales de manera invertida en el primer turno.