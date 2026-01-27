Independiente de Neuquén logró un triunfazo ante El Talar en la Liga Nacional de básquet
Independiente de Neuquén logró su mejor triunfo en la Liga Nacional femenina de básquet al derrotar a El Talar como visitante.
Independiente de Neuquén tuvo un comienzo notable en la Liga Nacional femenina de básquet y ayer logró su mejor triunfo desde que juega en la máxima categoría del país.
Las Rojas vencieron por 78 a 68 a El Talar como visitantes en una gran producción. Lograron imponer sus condiciones desde el arranque con un rápido 12-5.
Las neuquinas fueron superiores en casi todos los rubros y en algunos marcaron una diferencia clara como en los tiros libres con un 68% de efectividad (13/19) contra el 44% del local (12/27).
El marcador se mantuvo muy parejo hasta el tercer cuarto en el que Independiente pasó al frente y no dio tregua. Ganó los últimos dos cuartos por seis puntos cada uno.
En el equipo dirigido por Marcelo Remolina brillaron Laila Raviolo (24 puntos 6 rebotes y 7 asistencias), Martina Torres (22 puntos y 18 rebotes) y Julieta Tell (17 puntos).
Las Rojas ya habían ganado como visitantes ante Lanús y en el Clausura llevan tres victorias y dos derrotas. Volverán a jugar el viernes como locales ante Rocamora y el sábado frente a Berazategui.
Serán dos días de doble programa en el Ruca Che ya que Biguá se medirá con los mismos rivales de manera invertida en el primer turno.
Comentarios