El Turismo Pista del Valle disputará su tercera fecha en Centenario

La acción regresa a Centenario con más de 40 anotados en las tres divisionales.

El Turismo Pista del Valle volverá a presentarse el 20 y 21 de junio en el autódromo de Centenario para disputar la tercera fecha de la temporada 2026.

Luego de una gran segunda fecha que dejó carreras espectaculares, la categoría regresa con un importante parque automotor en las tres divisionales y una gran expectativa de cara a un nuevo fin de semana de automovilismo regional.

La actividad oficial comenzará el sábado con tres tandas de entrenamientos para cada divisional y posteriormente se desarrollarán las clasificaciones. El domingo será el turno de las series y finales, donde se definirán los grandes protagonistas de la tercera presentación del año.

La tercera fecha se vuelve a correr en Centenario.

En la Clase 3, habrá un condimento especial: se realizará una “Súper Clasificación”, en donde se disputarán enfrentamientos individuales entre dos autos, largando a la par y a una sola vuelta. El objetivo será mejorar posiciones para la grilla de partida.

Como viene ocurriendo durante toda la temporada, la entrada general será gratuita para el público, debiendo abonarse únicamente el estacionamiento dentro del predio. Por su parte, el ingreso al sector de boxes tendrá un valor de $20.000.

Las posiciones de cada división

En la Clase 1, Carlos Cisterna se mantiene al frente del certamen con 77 puntos, aunque con una ventaja que no le permite relajarse. Cristian Geslowsky aparece como su principal perseguidor con 61 unidades, mientras que Lautaro Aragonés ocupa la tercera posición con 47 puntos.

La Clase 2 presenta uno de los campeonatos más parejos de la temporada. Benjamín Zuaín lidera las posiciones con 61 unidades, seguido muy de cerca por Germán González con 55 puntos. Mariano Fioretti completa el podio provisional con 52 unidades.

Por su parte, en la Clase 3, Alejandro López encabeza las posiciones con 71 puntos, apenas una unidad por delante de Iván Eberle, que suma 70. Más atrás se ubica Mariano Semenov con 45 puntos.

Los pilotos confirmados para la tercera fecha

Clase 1: Carlos Cisterna, Cristian Geslowsky, Lautaro Aragonés, Daniel Aguirre, Javier Vargas, Matías Vázquez, Luis Tojo, Facundo Díaz, Maximiliano Palavecino, Facundo Metzler, Cristian Cacha y Cristian Fernández.

Clase 2: Benjamín Zuaín, Germán González, Mariano Fioretti, Thiago Silenzi, Edgardo Aguirre, César Bacigaluppe, Matías Villalba, Oscar Gensabella, Matías Basso, Martín Soto, Guillermo MacKenzie, Luciano García, Juan Cruz Noguera, Cristian Bergamo, Ignacio Becerra.

Clase 3: Alejandro López, Iván Eberle, Mariano Semenov, Facundo Mena, Gabriel Barroso, Giuliano Scaiola, Juan Cortina, Manuel Morón, Martín Vicente González, Sergio Muñoz, Thiago Lisievicz, Alberto Alonso, Sebastián Massa, Guillermo Fantini, Fabricio Becerra, Pablo Lattanzzio y Matías Rizzo.