Se confirmó el árbitro para el duelo entre la Selección Argentina y Austria

El árbitro Mohamed será el referee en Dallas el próximo lunes.

Hace instantes, la FIFA oficializó el árbitro para el duelo entre la Selección Argentina y Austria por la segunda fecha del grupo J.

El juez principal en Dallas será el egipcio Amin Mohamed que estará acompañado por sus compatriotas y líneas Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hosssam Taha.

La designación oficial de FIFA.

La terna ya tuvo su debut en la Copa del Mundo, ya que impartió justicia en la victoria de Corea del Sur a República Checa (2-1) en la primera fecha. En ese duelo, se caracterizó por «dejar jugar» y no cortar el partido de forma innecesaria. Solamente sacó una tarjeta amarilla en los 90 minutos.

En líneas generales, mostró una buena imagen con calma, autoridad y criterio en un partido que no tuvo polémicas. Por eso, fue designado para este transcendental duelo entre el campeón del mundo y el equipo europeo, que podría definir al líder del grupo J.

La terna africana mostró un buen nivel en su primer compromiso en la cita mundialista.

El juez principal de 41 años es internacional desde 2017 y está viviendo su primera experiencia en un Copa del Mundo de Mayores. En 2019, dirigió el Mundial Sub 17 de Brasil.

En el otro encuentro de la zona, Argelia y Jordania se verán las caras en San Francisco el próximo miércoles desde las 00:00 (Hora Argentina).