El Vasco Arruabarrena ya tiene el primer refuerzo de su nuevo Boca: cerró a Leandro Lozano

Lozano fue uno de los mejores del futbol argentino en su puesto en el último semestre.

Este jueves, Rodolfo Arruabarrena fue presentado como nuevo director técnico de Boca. El Vasco firmó su contrato hasta diciembre de 2027 y de esta forma tendrá su segundo ciclo en el Xeneize.

Antes de su arribo ya había decidido separar del plantel a Ander Herrera y Edinson Cavani, dos pesos pesados. En su primer día al mando también apartó a Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Lucas Janson y Agustín Martegani. Al descartar de dos laterales, Boca debió moverse rápido y ya cerró el primer refuerzo del ciclo.

Se trata de Leandro Lozano, lateral derecho proveniente de Argentinos Juniors. El futbolista uruguayo de 27 años viene de ser titular indiscutido en el equipo de Nico Diez y firmó con el Xeneize por un total de 3 temporadas. La operación se cerró en 3,5 millones de dólares.

La idea del Vasco en este sector de la cancha es que Lozano llegue para salir a la cancha y ser el titular. El suplente y quién le peleará el puesto será Dylan Gorosito, que no tuvo ninguna oportunidad con Claudio Úbeda y solamente disputó partidos de Reserva.

Con la camiseta del Bicho, Lozano disputó 17 partidos en el primer semestre de 2026 y se afianzó como una pieza clave del equipo, dando tres asistencias y llegando hasta las semifinales del torneo Apertura.

Avances en las negociaciones por Sebastián Villa

En las últimas horas, se conoció que Sebastián Villa está cada vez más cerca de tener su segunda etapa en Boca. El Xeneize ofertó seis millones de dólares para quedarse con el colombiano, un monto insuficiente para Independiente Rivadavia.

Sin embargo, el extremo le comunicó a la dirigencia de la Lepra que desea continuar su carrera en el Xeneize. Por eso, desde Mendoza están analizando aceptar la oferta por su máxima figura, que estuvo cerca de salir a principios de temporada cuando River preguntó condiciones por él.