Dos buenas para Scaloni: Paredes y Tagliafico se entrenaron con normalidad y piden cancha

El mediocampista de Boca Juniors busca sumar sus primeros minutos en la Copa del Mundo.

Entrenamiento vespertino con dos buenas noticias para el cuerpo técnico argentino que encabeza Lionel Scaloni: el mediocampista Leandro Paredes y el defensor Nicolás Tagliafico pudieron entrenar con sus compañeros de la Selección Argentina.

El capitán de Boca Juniors se perdió los amistosos de preparación y el debut ante Argelia por lesión en el isquiotibial derecho, pero llegaría al duelo ante Austria, siempre y cuando pueda continuar con los trabajos en campo en los próximos días.

Si bien no asoma como posible titular, desde el cuerpo técnico se ilusionan con que el mediocampista pueda sumar minutos el próximo martes, en la segunda presentación del combinado albiceleste en la Copa del Mundo, desde las 14 en Dallas.

También fue una gran noticia, además de un Lionel Messi alegre y muy activo, la presencia en el campo de entrenamiento del lateral izquierdo Tagliafico, ausente en el amistoso ante Islandia y en el estreno ante Argelia por un desgarro, lo que ilusiona con su pronta reaparición.

#SelecciónMayor La rutina de entrenamientos continúa a paso firme.



¡Próximo objetivo en mente! 🤜🏼🤛🏼 pic.twitter.com/ZHWKjQXO70 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 17, 2026

Y eso pondría al lateral en condiciones de ser elegido por el DT, de mínima, para el último duelo de la primera fase, ante Jordania. Mientras tanto, Facundo Medina, de gran desempeño en el debut, seguiría ocupando ese lugar en la zaga defensiva.

En el mientras tanto, Scaloni comienza a delinear el posible «11» para el choque ante los austríacos, y a analizar posibles modificaciones.

Una de las variantes podría ser el ingreso de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel en el lateral defensivo derecho, un cambio que se pudo ver en el entretiempo ante Argelia; como también los ingresos de Nicolás González y Julián Álvarez, por Thiago Almada y Lautaro Martínez, respectivamente.

Una victoria de Argentina ante Austria le asegura un lugar en los 16avos de final de la Copa del Mundo.