Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 20 al 24 de julio por el chef Roberto Montiel

Segunda semana de vacaciones de invierno y las ideas siguen sin aparecer a la hora de cocinar. Lo bueno es que nosotros tenemos opciones para que puedas lucirte sin tener que renegar tanto. Este menú lo ideó el chef ejecutivo Roberto Montiel y son 5 recetas para poner en práctica. Platos con aspecto gourmet que tienen ese saborcito casero que siempre se busca. No pongas más excusas y hacelos, te vas a sorprender.

Roberto Montiel, chef ejecutivo

Listado de compras

800 gr carne de cordero

1 pollo

4 langostinos

4 calamares pequeños

8 almejas limpias

12 alas de pollo

1 pepino

1 apio + 1 ramito perejil

100 gr champiñones frescos

200 gr arroz integral

cúrcuma + salsa de soja

vino de arroz o jerez fino

aceite de uva

6 limones

100 gr aceitunas

1 kg papines

1 kg peras

300 gr zucchinis

orégano seco, tomillo, laurel

vino blanco

vinagre de vino

1 frasco de miel

1 cabeza de ajo

3 cebollas grandes

harina

pimienta negra molida

600 ml yogur entero

azúcar

250 gr frutillas

3 naranjas

2 huevos

menta fresca

200 gr manteca

jengibre en polvo

coriandro fresco o seco

LUNES: Cordero guisado con peras del Valle



Ingredientes (para 4 personas)

– 800 gr carne de cordero

– 1 kg peras

– 250 gr cebollas

– 20 gr manteca

– 2 cdas. miel

– 1 cda. zumo de limón

– 1 cdita. jengibre en polvo

– 4 ramitas de coriandro fresco

– aceite de oliva

– sal y pimienta



Preparación

1. Cortar la carne en dados. Pelar las cebollas y picarlas de forma gruesa. En una cazuela de barro, colocar la manteca, 2 cucharadas de aceite, la carne, la cebolla, el jengibre y 2 ramitas de coriandro.

2. Salpimentar, cubrir con agua y cocinar a fuego suave hasta que la carne esté tierna. Si fuera necesario, añadir más agua durante la cocción.

3. Retirar la carne y, en el mismo jugo de cocción, incorporar las peras peladas y cortadas en trozos regulares. Agregar la miel, el resto del coriandro picado y el zumo de limón. Cocinar durante unos 10 minutos, hasta que las peras estén tiernas.

4. Retirar las peras y reducir el jugo de cocción a fuego fuerte hasta que la salsa espese. Volver a incorporar la carne y las peras, mezclar con cuidado y calentar durante 5 minutos antes de servir.

MARTES: Helado de yogur a la frutilla



Ingredientes (para 4 personas)

– 600 ml yogur entero

– 70 gr azúcar

– 30 gr miel

– 250 gr frutillas

– 30 ml zumo de naranja

– 2 claras de huevo

– menta fresca para decorar

– frutillas para decorar



Preparación

1. En un recipiente de plástico o aluminio, mezclar el yogur con la miel. Llevar al congelador durante aproximadamente 1 hora, hasta que la mezcla tome una consistencia pastosa.

2. Cocinar las frutillas limpias, el zumo de naranja y el azúcar a fuego moderado durante 3 minutos. Retirar del fuego y dejar enfriar.

3. Procesar las frutillas e incorporarlas al yogur. Mezclar hasta integrar bien y llevar nuevamente al congelador durante 1 hora.

4. Batir las claras a punto de nieve e incorporarlas al helado mezclando enérgicamente. Dejar en el congelador entre 1 y 2 horas, hasta que la preparación se endurezca.

5. Al momento de servir, formar bolas con el utensilio adecuado. Decorar con hojas de menta fresca y frutillas partidas.

MIÉRCOLES: Alitas de pollo en escabeche



Ingredientes (para 4 personas)

– 12 alas de pollo

– 1/4 litro aceite de oliva

– 100 ml vinagre de vino

– 1 cda. miel

– 1/2 cabeza de ajos

– 2 hojas de laurel

– 1 cda. pimentón dulce

– 1 cebolla grande

– harina c/n

– 2 ramitas de tomillo

– pimienta negra molida

– 400 gr papines

– 1 ramito de perejil

– sal



Preparación

1. Limpiar, salpimentar y enharinar las alas de pollo. Freírlas en aceite de oliva hasta que estén doradas. Reservarlas en un recipiente.

2. En el mismo aceite, freír los ajos aplastados y sin pelar, las hojas de laurel, la cebolla cortada en aros y el tomillo.

3. Cuando la cebolla empiece a dorarse, agregar el perejil y el pimentón. Incorporar enseguida el vinagre y la miel. Dejar hervir unos minutos y verter la preparación sobre las alas de pollo. Dejar macerar durante unas horas, dando vuelta las piezas de vez en cuando.

4. Calentar antes de servir y acompañar con los papines salteados y parte de la salsa de escabeche.

JUEVES: Pollo al limón y aceitunas



Ingredientes (para 4 personas)

– 1 pollo

– 2 limones

– 100 gr aceitunas

– 600 gr papines

– 300 gr zucchinis

– 1 cda. orégano seco

– 1 cda. hojitas de tomillo

– 100 ml vino blanco

– aceite



Preparación

1. Limpiar el pollo, secarlo bien y untarlo con una cucharada de aceite. Mezclar las hierbas aromáticas, sin picarlas, con una pizca de sal, la ralladura de medio limón y un poco de pimienta recién molida. Frotar el pollo, incluido el interior, con esta mezcla.

2. Introducir en el interior del pollo un limón con piel cortado en gajos y cerrar con hilo de cocina. Colocar 2 rodajas de limón entre la pechuga y el hilo.

3. Untar una fuente para horno con 2 cucharadas de aceite, disponer el pollo y hornear a 220 °C durante 15 minutos. Bañar con el vino blanco y continuar la cocción durante 20 minutos más.

4. Raspar los papines, cortar las puntas de los zucchinis y trocearlos. Pasados los 20 minutos de cocción, añadir las verduras y las aceitunas. Cocinar durante 30 minutos más. Servir bien caliente, rodeado de las verduras.

VIERNES: Arroz integral con frutos de mar



Ingredientes (para 4 personas)

– 4 langostinos

– 4 calamares pequeños

– 2 cdas. aceite de oliva

– 8 almejas limpias

– 1/2 pepino

– 1 apio

– 100 gr champiñones frescos

– 200 gr arroz integral

– 1 cda. cúrcuma

– 20 ml salsa de soja

– 40 ml vino de arroz o jerez fino

– 150 ml aceite de uva



Preparación

1. Limpiar el pepino, el apio y los champiñones. Trocearlos y mezclarlos con el arroz integral hervido en un bol grande. Reservar.

2. Mezclar la sal, la pimienta, la cúrcuma, la salsa de soja y el vino hasta que la sal se disuelva. Sin dejar de remover, incorporar lentamente el aceite de uva. Verter el aderezo sobre la ensalada de arroz y dejar reposar durante 30 minutos.

3. Pelar los langostinos y limpiar los calamares. Freírlos en aceite de oliva durante 1 minuto por cada lado. Escaldar las almejas en agua caliente con sal.

4. Incorporar los frutos de mar a la ensalada de arroz, mezclar con cuidado y servir.

