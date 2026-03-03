Mundial de Motocross en Bariloche: precios, cómo comprar las entradas y todo lo que tenés que saber

Bariloche se prepara para un fin de semana inolvidable con el Mundial de motocross. La organización confirmó que ya están a la venta las entradas para el MXGP Argentina YPF, que se disputará en el circuito Bariloche MX Race Track. El envento iniciará el viernes con una previa recargada en el Centro Cívico de la ciudad.

Según detallaron, los tickets pueden adquirirse de manera online a través de las plataformas oficiales Entrada Uno y Paseshow, tanto en su modalidad general como VIP. Además, indicaron que quienes deseen ingresar al sector Paddock podrán adquirir ese adicional el sábado y domingo directamente en la boletería del circuito. Se trata de un pase extra, válido para ambas jornadas. Las entradas VIP ya incluyen este acceso.

Uno de los principales atractivos será el Paddock Show, previsto para el sábado por la tarde, una vez finalizadas las Carreras Clasificatorias. Allí, los pilotos participarán de un encuentro especial con el público sobre un escenario montado en el sector, en una experiencia pensada para acercar a los fanáticos a las figuras del campeonato.

Los valores de las entradas para el Mundial de Motocross en Bariloche

Los valores confirmados por la organización son los siguientes:

VIP: $1.380.000

$1.380.000 VIP (4 a 12 años): $780.000

$780.000 VIP (menor de 3 años): Gratis

Gratis General: $161.000

$161.000 General (menor de 10 años): $91.000

En cuanto al estacionamiento dentro del predio, los costos serán:

Motorhome: $172.500

Auto: $46.000

Moto: $46.000

Mundial de Motocross en Bariloche: a qué hora inicia la actividad en el Centro Cívico

Aunque todas las miradas estarán puestas en las finales del domingo, la previa será recargada y el viernes, desde las 18, habrá una importante movida en el Centro Cívico de la ciudad. Los mejores pilotos del planeta firmarán autógrafos y estarán cara a cara con los fanáticos.

Será la primera oportunidad para que los locales y visitantes tomen contacto directo con las máximas figuras del certamen, quienes llegarán a Bariloche con el objetivo de empezar el Mundial de la mejor manera. El MXGP Argentina YPF será la jornada inaugural de un torneo que después se mudará a Europa para seguir con su periplo por España, Suiza, Italia (dos fechas) y Francia.

El clásico show de freestyle

La actividad del viernes contará además con un show de freestyle, que sumará adrenalina y entretenimiento en pleno corazón de la ciudad. La entrada será libre y gratuita, invitando a toda la comunidad a ser parte de esta verdadera fiesta del deporte motor.

Finalizada la movida del viernes, el Mundial entrará en el terreno de los tiempos, con las clasificaciones del sábado y las finales del domingo, en el imponente circuito Bariloche MX Race Track, que seguramente tendrá un gran marco de público. Los mejores vuelven a la Patagonia, luego de varias temporadas en Villa La Angostura y una fecha en Córdoba, el año pasado. El objetivo, claro está, es sostener esta fecha en el calendario, durante los próximos años.

Mundial de Motocross en Bariloche: el cronograma del sábado y domingo en el circuito

En el circuito, el sábado las puertas abrirán a las 6 para el público general y a las 8 para el sector VIP. La actividad en pista comenzará a las 9:15 con las Prácticas Libres y las Carreras Clasificatorias se disputarán desde las 15:25.

El domingo, el Warm Up será a las 10:25 y las finales se correrán desde las 12:15 (Carrera 1) y a partir de las 15 (Carrera 2).