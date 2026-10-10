El viedmense Santino Zilli se consagró campeón argentino juvenil de boxeo y va por otro desafío internacional

Santiago Zilli, púgil de Viedma, se quedó con el cinturón en la categoría de 75 kg en el Torneo Nacional Juvenil. (Foto: @infoboxarg_)

Santino Zilli se consagró campeón argentino juvenil de boxeo tras vencer por puntos a Agustín Castillo Roldán en la final del Torneo Nacional Juvenil, disputada el jueves 8 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La competencia, organizada por la Federación Argentina de Boxeo (FAB), reunió a representantes de distintas provincias. El viedmense se quedó con el título en la categoría de 75 kilogramos y sumó una nueva conquista a su carrera deportiva.

Zilli se formó en el gimnasio Kingdom de Viedma, bajo las órdenes de su padre y entrenador, Carlos Daniel Zilli. Su trayectoria incluye participaciones con la Selección Argentina de Boxeo y una medalla de bronce obtenida en los Juegos Suramericanos de la Juventud, disputados en Panamá en abril de este año.

Su próximo desafío será internacional. Del 15 al 18 de octubre participará en el Torneo Latinoamericano Verde y Oro, que se desarrollará en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, bajo la organización del Consejo Mundial de Boxeo Amateur (WBC Amateur). Zilli tiene previsto competir en la categoría Elite de 75 kilogramos.

El joven boxeador cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Río Negro y de la Federación Argentina de Boxeo, instituciones que apoyan el desarrollo de su carrera deportiva.

De Viedma a la Selección Argentina: el camino deportivo de Zilli

Entre sus primeras actuaciones se destaca una victoria por nocaut frente a Agustín Jara, de Valcheta, en un festival solidario realizado en Villa Congreso en abril de 2023. En marzo de 2025 integró el seleccionado de Río Negro que participó del Campeonato Regional Juvenil en Neuquén, clasificatorio para el Nacional de Las Flores, provincia de Buenos Aires.

En junio de ese año, también venció a Lucio Natol, de General Conesa, durante la décima edición del festival El Coliseo, realizado en el Club Sol de Mayo de Viedma. Más adelante, se incorporó a los entrenamientos de la Selección Argentina en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), bajo la conducción de Daniel González.

Durante marzo y abril de 2026 participó de distintas veladas organizadas por la FAB, entre ellas un tope internacional de boxeo amateur, en el que consiguió una victoria frente a un representante de Uruguay.

En los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá, Zilli compitió en la categoría de 80 kilogramos. Allí venció al chileno Carlos Cáceres y avanzó a las semifinales, donde perdió ante el ecuatoriano Ángel Anchico y obtuvo la medalla de bronce.

En mayo regresó al ring en Viedma para participar de la undécima edición de El Coliseo, donde venció por puntos a Nicolás Quilaleo, de Trelew. Ahora, con el título argentino juvenil de 75 kilos, sumó otro logro a su recorrido en el boxeo amateur y va por más.