Los estatales de Río Negro cobrarán los haberes de noviembre el martes 1 de diciembre. Foto: Marcelo Ochoa.

El Gobierno de Río Negro pagará el próximo martes 1 de diciembre la totalidad de los salarios estatales correspondientes a noviembre. El cronograma se concentrará en una única jornada y alcanzará a todos los sectores de la Administración Pública Provincial.

La fecha de pago fue confirmada este miércoles 25 de noviembre por la Provincia, que destacó que la medida permitirá que los trabajadores cuenten con sus ingresos desde el inicio del mes.

Quiénes cobrarán los salarios el 1 de diciembre en Río Negro

El cronograma de pago previsto para el martes incluirá a los siguientes sectores:

Salud Pública: trabajadores del sistema, incluidas las guardias y horas extras.

trabajadores del sistema, incluidas las guardias y horas extras. Policía de Río Negro.

Servicio Penitenciario Provincial.

Docentes.

Trabajadores comprendidos en la Ley 1.844.

Vialidad Rionegrina.

Pensiones de Bomberos Voluntarios.

Poderes Legislativo y Judicial.

Órganos de control.

De esta manera, la Provincia abonará todos los haberes de noviembre en el mismo día, sin dividir el cronograma por sectores.