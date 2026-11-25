El gobernador Alberto Weretilneck, entregó este martes la resolución que acredita la prefactibilidad del primer parque industrial privado de la provincia de Río Negro. Se trata del Distrito Logístico Industrial (DLI), un desarrollo impulsado por la empresa local WFS que busca ampliar la infraestructura productiva de la ciudad y atraer nuevas inversiones vinculadas al crecimiento de Vaca Muerta.

La iniciativa comprende una superficie de casi 11 hectáreas, con 37 lotes destinados a actividades industriales, logísticas y productivas, además de cuatro parcelas comerciales ubicadas sobre el frente de la Ruta Nacional 22. La entrega de la resolución provincial representa un paso administrativo clave para avanzar con el proyecto, que ya tiene obras de infraestructura en marcha.

Durante el acto, Weretilneck destacó la importancia de este avance: «Esto permitirá la radicación de más empresas y la creación de puestos de trabajo para los rionegrinos«, aseguró. El mandatario provincial estuvo acompañado por el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, quien puso el foco en la oportunidad que representa el desarrollo de la actividad energética para la ciudad: «Uno de los desafíos de la ciudad es atraer la radicación de empresas en función de lo que pasa en Vaca Muerta«, expresó.

El jefe comunal también remarcó que las empresas que compren terrenos dentro del parque podrán acceder a beneficios fiscales. Se trata de herramientas contempladas en el Régimen de Promoción Económica de la Ley Provincial 5766, que establece incentivos para las inversiones y la radicación de actividades productivas.

Según informó el Gobierno provincial, las obras comenzaron en octubre de 2026. Hasta el momento, se completó la apertura de la totalidad de las calles internas, mientras que las excavaciones de subrasante registran un avance del 60% y la preparación de las bases para los cordones cuneta alcanza el 20%.

También se realizaron charlas informativas para las empresas que ya adquirieron parcelas y para potenciales inversores. Allí se presentaron las características del emprendimiento y los alcances del régimen de promoción económica, con sus requisitos y procedimientos para acceder a los beneficios.

La proyección de Cipolletti para los próximos años

Buteler recalcó que la ciudad tiene una política de planificación urbana que busca facilitar la instalación de empresas en distintos sectores de la ciudad. En ese marco, recordó la reforma del Código de Planeamiento Urbano que habilitó el desarrollo de parques industriales a la vera de las rutas. La modificación de la normativa, aprobada por unanimidad en 2025, incorporó cambios para ordenar los usos del suelo y acompañar el crecimiento de las actividades industriales y de servicios. A esto se sumó el acompañamiento del Gobierno provincial mediante las leyes de promoción industrial.

«Cipolletti se pone a la vanguardia del desarrollo industrial y logístico«, afirmó el intendente, quien adelantó que el Distrito Logístico Industrial es el primero de varios proyectos que se encuentran en distintas etapas de desarrollo.

«En los próximos cinco años vamos a tener alrededor de 500 lotes con servicios en parques industriales a la vera de la ruta», anticipó. La proyección apunta a ampliar la disponibilidad de suelo preparado para recibir desde pequeñas y medianas empresas hasta compañías vinculadas a las grandes inversiones energéticas.