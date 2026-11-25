Delegación de Migraciones en Bariloche está ubicada en la calle Libertad 191, en el centro de la ciudad.

El magnate inglés Joe Lewis acudió ayer a la delegación Bariloche de la Dirección Nacional de Migraciones ubicada en la calle Libertad, a pocos metros del Centro Cívico, para realizar un trámite que debe ser personal y presencial, según pudo conocer Diario RÍO NEGRO.

Lewis aterrizó en un helicóptero privado en el helipuerto ubicado junto a la playa de estacionamiento municipal, que se encuentra concesionada, en el predio del puerto San Carlos, a pocos pasos del Museo y Memorial de Malvinas, en la costa del lago Nahuel Huapi. Desde allí acudió junto al administrador de su estancia Lago Escondido, Nicolás Van Ditmar, a la oficina estatal.

El trámite que realizó Lewis es obligatorio para los extranjeros que exceden los tres meses de permanencia en el país y que hayan ingresado con el propósito de “descanso o esparcimiento”, según establece la normativa nacional. Migraciones puede conceder una prórroga de estadía por el mismo período, es decir tres meses más.

Según la norma, la tramitación del extranjero que solicite esta prórroga es de manera presencial y personal en la Dirección Nacional de Migraciones o en las oficinas migratorias del país. En Bariloche la sede local está en la calle Libertad 191 (a la vuelta del Centro Cívico) y atiende al público de 8 a 13.

Para realizar el trámite oficial, Lewis debió acudir con su pasaporte.

En caso de que el trámite haya sido posterior a que expida el plazo de permanencia, la persona extranjera que solicite la prórroga para permanecer en la Argentina debo también pagar una tasa a modo de multa para tener la habilitación de salida del país.

El aterrizaje de Lewis en la costanera de Bariloche generó ayer reacciones del ámbito político y sindical, con diversos repudios. El diputado nacional Marcelo mango (Unión por la Patria) recordó un pedido de informes presentado en julio para conocer la condición migratoria del inglés en el país que hasta el momento no fue respondido.

En tanto, la legisladora provincial Magdalena Odarda (Vamos con Todos) señaló “privilegios” del magnate inglés y apuntó a la autorización del aterrizaje del helicóptero de Lewis.