Este miércoles 25 de noviembre habrá movilizaciones en Neuquén y Río Negro en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Distintas organizaciones convocaron a actividades en la capital neuquina, Bariloche, Cipolletti, Roca y Viedma para denunciar la violencia machista y reclamar políticas públicas.

Neuquén marcha por el 25N: a qué hora

El monumento a San Martín será el epicentro de una nueva marcha por el 25N. «Marchamos contra la violencia machita, los ataques de Milei, Figueroa y sus cómplices», comunicó Pan y Rosas. Tras esto informaron que la concentración iniciará a las 18.

Desde la organización, lanzaron: «Basta de femicidios y crímenes de odio. El estado y los gobiernos son responsables». Tras esto reiteraron el pedido por Luciana Muñoz, la joven que desapareció en Neuquén en 2024, y por la «no criminalización» de Alexandra Sabio.

Actividades en Cipolletti por el 25N

En Cipolletti, la Asamblea Ni Unx Menos Cipolletti invitó a la comunidad a participar de una feria y luego de la marcha «contra las violencia y la represión».

Detallaron que a las 17 se realizará una feria en la plaza de la Justicia y luego a las 18, se marchará por toda la ciudad.

Roca: actividades por el 25N

En Roca también se realizarán actividades por el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, el 25N.

En este caso se hará una actividad el próximo 27 de noviembre en el auditorio de FADECS/ FADEL de 18 a 21. La jornada contará con la participación de Paula B. Giménez @yofermina , periodista, escritora y docente especializada en género, sexualidad y cultura digital, quien estará a cargo de la charla central.

Desde el Consejo Local de Mujeres Diversas precisaron que también habrá un panel local para abordar distintas expresiones de las violencias:

Violencias hacia las identidades travesti-trans.

Violencia económica y vicaria.

Violencia política.

Violencia institucional.

Bariloche: actividades por el 25N

En Bariloche, la Multisectorial de Mujeres y Disidencias Bariloche/Furilofche convocó a concentrar a partir de las 18 en la intersección de las calles Onelli y Moreno.

«Este 25 de noviembre volvemos a encontrarnos en las calles para exigir una vida libre de violencias. Porque no queremos más femicidios, lesbicidios ni transfemicidios», indicaron.

Viedma: actividades por el 25N

En Viedma, ​la Secretaría de Derechos Humanos, como integrante de la Red Interinstitucional de Género y Diversidad, invitó a participar de la charla «Garantizar la justicia, proteger a las supervivientes y poner fin a la impunidad».

La actividad se realizará de 10:00 a 12:00 en el Concejo Deliberante (Buenos Aires N° 320, Viedma).